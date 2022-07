Onur Aksoy, de CEO van meer dan tien distributiebedrijven, is aangeklaagd voor de verkoop van ongeveer 1 miljard dollar aan nagemaakte Cisco-apparatuur.

Volgens de aanklacht importeerde de 38-jarige Amerikaan in de afgelopen twintig jaar tienduizenden netwerkapparaten van vervalsers in Hongkong en China. De apparaten werden als nieuwe Cisco-producten verkocht aan klanten via tientallen Amazon- en eBay-vestigingen. Sommige apparatuur kwam terecht bij ziekenhuizen, scholen, overheidsinstanties en militaire organisaties.

Licenties

De apparaten waren vatbaar voor storingen. Uitval veroorzaakte aanzienlijke schade aan de netwerken van klanten. De leveranciers van Aksoy kochten oude, gebruikte modellen in. Vervolgens werd de apparatuur aangepast, opgepoetst en als nieuw doorverkocht.

“De vervalsers combineerden illegale Cisco-software en onbetrouwbare componenten om de controles van softwarelicenties te omzeilen”, deelt het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) in een persbericht. “Ten slotte gebruikten de vervalsers nagemaakte Cisco-labels, stickers, dozen, documentatie en verpakkingen om de apparaten te vermommen.”

