Amazon ontsnapt aan een boete van 1,1 miljard euro voor machtsmisbruik in Italië.

De boete werd in december 2021 opgelegd, maar Amazon ging in hoger beroep. Na een maandenlange procedure komen de rechters tot een nieuwe conclusie. Rechtsinstantie TAR del Lazio maakt onlangs bekend dat de straf van tafel wordt geveegd. Amazon gaat vrijuit.

De aanklacht

De aanvankelijke boete kwam tot stand na een onderzoek van de AGCM, de marktautoriteit van Italië. Volgens de AGCM drong Amazon logistieke diensten op aan verkopers van Amazon.it, de Italiaanse marktplaats van Amazon. Naar verluidt kregen verkopers geen of weinig ruimte om logistieke diensten van andere aanbieders af te nemen. Amazon misbruikte zijn dominante positie om diensten te verkopen. De aanpak ging ten koste van eerlijke concurrentie.

De toezichthouder klaagde de organisatie aan voor machtsmisbruik op de Italiaanse markt. Na het besluit schoot Amazon in de verdediging. Het bedrijf ging in hoger beroep. Tijdens de zaak focuste de advocaten van de organisatie op het feit dat Amazon onvoldoende tijd had gekregen om zichzelf te verweren. Daarnaast wees de verdediging op een aantal slordigheden in het onderzoek van de AGCM. Uiteindelijk kreeg de organisatie gelijk. De boete is nietig verklaard.

Straffen worden strenger

Italiaanse media zijn van mening dat toezichthouders onvoldoende middelen hebben om grootbedrijven te veroordelen. Organisaties als Amazon beschikken over het geld en de expertise om rechtszaken langdurig en sterk aan te vechten. Het laatste spoorde de Europese Commissie in de afgelopen maanden aan om nieuwe, strakkere marktregels voor grootbedrijven te introduceren, waaronder de Digital Markets Act en Digital Services Act.

De sancties voor machtsmisbruik worden met het jaar hoger. Voor grootbedrijven is het Europese klimaat een stuk ongunstiger dan tien jaar terug. Amazon ontsnapte dit keer aan een boete, maar voor hetzelfde geld kwam de organisatie er minder makkelijk mee weg. Google betaalde in het afgelopen decennium meer dan acht miljard euro aan boetes voor machtsmisbruik in de Europese Unie. Straffen worden strenger, en big tech staat steeds vaker terecht.

