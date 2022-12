Het European Data Protection Board (EDPB) heeft besloten dat Meta geen gepersonaliseerde advertenties meer mag versturen zonder toestemming van gebruikers. Dat vernam Reuters van een ingewijde bron. Het verbod heeft gevolgen voor elke organisatie die aan gepersonaliseerde advertenties verdient, waaronder Google, Snap en Pinterest.

Volgens de bron werd het besluit genomen door het European Data Protection Board (EDPB). De instantie coördineert de handhaving van de AVG/GDPR in de Europese Unie. De beslissing is een klap voor Meta. De organisatie gebruikt gebruikersgegeven op schaal om gepersonaliseerde advertenties te versturen.

Het Europese hoofdkantoor van Meta is in Dublin gevestigd. Volgens Reuters heeft de Ierse privacywaakhond een maand de tijd gekregen om de beslissing van het EDPB in een nationaal besluit te verwerken. De bron verwacht dat het EDPB de Ierse waakhond verzoekt om een boete aan Meta op te leggen.

Meer onderzoek

Gepersonaliseerde advertenties liggen wereldwijd onder vuur van toezichthouders. De koers van Meta daalde met zes procent na de bekendmaking van het besluit. Ook Google, Snap en Pinterest zijn afhankelijk van gepersonaliseerde advertenties. De koers van de bedrijven daalde met tussen de twee en acht procent.

Het besluit van het EDPB is een onderdeel van een lopende Iers zaak tegen Meta. Het onderzoek kwam voort uit een klacht van privacy-activist Max Schrems in 2018.

“In plaats van een ja/nee optie voor gepersonaliseerde advertenties heeft Meta de toestemmingsvraag naar de gebruikersvoorwaarden verplaatst”, zei Schrems in een verklaring. “Dit is niet alleen oneerlijk, maar illegaal. We kennen geen enkel ander bedrijf dat de AVG/GDPR op zo’n arrogante manier probeert te negeren.”

Gevolgen

Het besluit van het EDPB heeft grote gevolgen. Volgens Schrems houdt de uitspraak in dat Meta alle applicaties moet herontwerpen om een privacy-vriendelijke versie te bieden voor gebruikers die gepersonaliseerde advertenties weigeren.

Het verbod geldt uitsluitend voor advertenties die op basis van persoonsgegevens worden gepersonaliseerd. Het proces blijft toegestaan wanneer Meta toestemming heeft van een gebruiker. Daarnaast mag de techgigant advertenties versturen op basis van niet-persoonlijke gegevens.

Volgens een woordvoerder van Meta is de organisatie in gesprek met de Ierse overheid. Een vertegenwoordiger van het EDPB weigerde te reageren.

