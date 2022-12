De hoogste rechtbank van de Europese Unie oordeelt dat Google gegevens uit zoekresultaten moet verwijderen wanneer gebruikers bewijzen dat de gegevens onjuist zijn.

Het Europese Hof van Justitie deelde de uitspraak in een verklaring. Volgens de rechtbank moeten Google, Bing en andere zoekmachines gegevens op aanvraag uit zoekresultaten verwijderen wanneer het bewijsmateriaal van de aanvraag klopt.

Juist of onjuist

Het besluit werd aangewakkerd door een rechtszaak in Duitsland. Twee executives van een investeerdersorganisatie klaagden Google aan omdat de techgigant weigerde hun gegevens uit zoekresultaten te verwijderen.

De namen en foto’s van de executives werden vermeld in zoekresultaten van kritische artikelen over de investeerdersorganisatie. Volgens de executives was de informatie onjuist.

De twee schreven aan Google, maar de techgigant reageerde met een standaard antwoord. Naar eigen zeggen kon Google niet bepalen of de informatie juist of onjuist was. De zoekresultaten bleven staan.

Het dilemma

Het is nooit makkelijk geweest om gegevens uit zoekresultaten van Google te verwijderen. Historisch gezien gaat de techgigant alleen bij hoge uitzondering in op een verzoek. Voorbeelden zijn misinformatie over wereldproblemen en de persoonsgegevens van slachtoffers van laster.

Sinds de afgelopen maanden lijkt het beleid te veranderen. Google introduceerde onlangs een functie die gebruikers helpt bij het indienen van verwijderingsverzoeken (‘Results About You‘).

Ondanks de nieuwe functie blijft het een lastig proces. Dit heeft een goede reden. Wanneer Google iedere aanvrager op zijn woord zou geloven, dan zou de techgigant onterecht gegevens uit zoekresultaten verwijderen. Dat is een inbreuk op vrijheid van meningsuiting.

Tegelijkertijd is het geen oplossing om elke aanvraag te negeren. Sommige mensen worden jarenlang achtervolgd door online informatie. Ongegronde beschuldigingen kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor persoonlijke relaties en carrières.

De rechtbank waar de eerdergenoemde executives werden gehoord stond voor hetzelfde dilemma. Had Google de executives moeten geloven? Wie bepaalt wat juiste en onjuiste informatie is? De rechtbank besloot advies te vragen bij het Hof van Justitie, de hoogste rechtbank van de Europese Unie.

Het oordeel

Het Hof van Justitie oordeelde onlangs dat Google de gegevens van de executives had moeten verwijderen. Daar gaf het bewijsmateriaal van de executives volgens de rechtbank aanleiding toe. Het oordeel is niet alleen relevant voor Google, maar voor alle zoekmachines in de Europese Unie, waaronder Bing en DuckDuckGo.

“De operator van een zoekmachine moet informatie ongedaan maken als de persoon die om verwijdering vraagt bewijst dat dergelijke informatie duidelijk onjuist is”, aldus het Hof van Justitie.

‘Bewijs’ is een breed begrip. Het besluit betekent niet dat Google voortaan aan elk verzoek met ‘bewijsmateriaal’ moet voldoen. Het besluit betekent wél dat rechters in lidstaten een nieuwe richtlijn voor momenten waarop ze over een vergelijkbare rechtszaak moeten beslissen.

Google zal het bewijsmateriaal van verwijderingsverzoeken zorgvuldig moeten controleren. Wanneer een aanvraag wordt afgekeurd, de persoon naar de rechter stapt en de rechtbank oordeelt dat het bewijsmateriaal klopt, dan heeft Google een probleem. De techgigant kan niet meer neutraal blijven.