Google heeft vorig jaar een nieuw algoritme uitgerold dat valse reviews in Google Search en Maps beter moet bestrijden.

Het nieuwe algoritme heeft vorig jaar 45 procent meer valse reviews onderschept dan in 2022. In totaal werden afgelopen jaar 170 miljoen reviews verwijderd die in strijd waren met de voorwaarden.

Daarnaast zijn er afgelopen jaar 12 miljoen valse zakelijke profielen verwijderd of geblokkeerd, en werden er 14 miljoen video’s die de regels overtraden verwijderd. Verder zijn 2 miljoen pogingen geblokkeerd van personen die zakelijke profielen claimden die niet van hen waren. Dit laatste waren 1 miljoen meer gevallen dan in 2022.

Het nieuwe op machine learning gebaseerde algoritme moet valse reviews sneller detecteren en verwijderen. Hiervoor kijkt het algoritme onder meer naar dagelijkse signalen op de langere termijn, bijvoorbeeld of dezelfde review vaak bij meerdere bedrijven wordt geplaatst of dat een bedrijf opeens een piek van reviews krijgt met tussen de één en vijf sterren.

Voorbeeld

Meer specifiek moet het algoritme afwijkingen oppikken op een individuele basis of als bredere aanvalspatronen. In een bepaald geval beloofden oplichters veel geld voor het schrijven van valse reviews of voor het klikken op advertenties op het internet.

Door het continu analyseren van patronen kon het algoritme deze campagnes ontdekken, bijvoorbeeld of bepaalde accounts al eerder reviews hebben geplaatst. De patronen werden vervolgens gebruikt om het algoritme aan te passen en het beter in staat te stellen de betreffende valse reviews te detecteren en te verwijderen.

In totaal werden op deze manier maar liefst 5 miljoen valse reviews verwijderd in slechts enkele weken.

