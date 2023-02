De instelling, die “aan” en “uit” kan worden geschakeld, zorgt ervoor dat expliciete afbeeldingen in de zoekresultaten voor de meeste mensen automatisch worden vervaagd.

Het bedrijf neemt verschillende maatregelen om personen met een hoog risico te beveiligen, democratieën wereldwijd te beschermen, het wachtwoordbeheer te verbeteren en creditcardnummers te beschermen.

Jen Fitzpatrick, Senior Vice President of Core Systems & Experiences van Google, kondigde in een blogbericht dat was afgestemd op Safer Internet Day de nieuwe standaardinstelling aan die de komende maanden zal worden uitgerold.

De functie is standaard ingeschakeld voor gebruikers jonger dan 18 jaar.

Ze legde uit dat deze instelling expliciete afbeeldingen zou vervagen als deze verschijnen in zoekresultaten wanneer het SafeSearch-filter niet is ingeschakeld.

De nieuwe standaardinstelling geldt voor mensen die de SafeSearch-filter niet hebben ingeschakeld. Gebruikers hebben echter nog steeds de mogelijkheid om hun instellingen op elk moment aan te passen. Google heeft deze nieuwe instelling ontworpen om te voorkomen dat kinderen toegang krijgen tot expliciete afbeeldingen. Toch zorgt het er ook voor dat mensen ingelogd zijn bij Google als ze naar iets specifieks zoeken.

Volgens het beleid van het bedrijf hebben aangemelde gebruikers onder de 18 jaar automatisch SafeSearch ingeschakeld, waardoor expliciete inhoud zoals pornografie en geweld wordt geblokkeerd.

Je moet inloggen of expliciet vragen om expliciete inhoud te bekijken

Met deze wijziging zal Google expliciete inhoud echter automatisch vervagen voor alle gebruikers die niet inloggen of specifiek vragen om het te bekijken. Het bedrijf schakelde SafeSearch in augustus 2021 in als standaardinstelling voor gebruikers onder de 18 jaar, na druk van het Congres om kinderen beter te beschermen in al zijn diensten, waaronder search en YouTube.

Deze nieuwe standaardinstelling versterkt Google’s streven naar een veiligere online ervaring voor zijn gebruikers.

In het algemeen herinnert deze nieuwe verandering in de SafeSearch-instelling ons eraan hoe belangrijk het is om bewust te zijn van de inhoud die we online openen en de rol die technologiebedrijven spelen bij het bieden van een veilige omgeving voor iedereen.

Tip: Google introduceert Bard als concurrent van ChatGPT