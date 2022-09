Google lanceert ‘Results About You’. De tool maakt het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de verwijdering van persoonsgegevens uit zoekresultaten. Denk aan telefoonnummers, fysieke adressen en e-mailadressen.

Afgelopen voorjaar kondigde Google aan dat de functionaliteit in de ‘komende maanden’ beschikbaar zou worden. De lanceerdatum werd niet genoemd. Op woensdag kondigde de techgigant aan dat ‘Results About You’ binnenkort algemeen beschikbaar is voor gebruikers in de Verenigde Staten.

De techgigant deelde het nieuws tijdens ‘Search On’, een evenement waar verschillende updates voor Search-producten en -diensten bekend worden gemaakt.

De VS komt eerst

Google implementeert Results About You in de komende weken voor alle Engelstalige gebruikers in de Verenigde Staten. De tool bevat een functie die tijdens de aanvankelijke bekendmaking niet werd onthuld. De functie stelt gebruikers in staat om waarschuwingen te ontvangen zodra hun contactgegevens in zoekresultaten verschijnen.

Zodra Results About You beschikbaar is kunnen gebruikers de tool gebruiken via de Google-app of door op de drie puntjes naast een Google-zoekresultaat te drukken.

Het lijkt erop dat de functie vorige week voor een korte duur beschikbaar is geweest. Enkele gebruikers lieten weten dat er een Results About You-knop verscheen in de Google-app voor Android.

Iedereen kan een verzoek indienen

Iedereen kan een aanvraag indienen, maar niet elke aanvraag wordt behandeld. Google past zoekresultaten pas aan wanneer de zoekresultaten persoonlijke, schadelijke, illegale of gedateerde informatie bevatten.

Na het indienen van een verwijderingsverzoek kunnen gebruikers de status volgen via de app. Het overzicht toont aanvragen die worden verwerkt en aanvragen die zijn voltooid.

