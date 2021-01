‘Huawei blijft vechten voor toelating tot Zweedse 5G-markt’

Huawei blijft vechten voor het kunnen leveren van 5G-apparatuur aan Zweedse telecomproviders, waarvan het op dit moment is uitgesloten door de Zweedse telecomtoezichthouder PTS. Een hoger beroep bij de Zweedse rechter moet dit mogelijk maken, zo bericht Reuters.

Huawei geeft niet op om toegang te krijgen tot de Zweedse 5G-markt. Onlangs is de Chinese techgigant in beroep gegaan bij de hoogste Zweedse bestuursrechter tegen een rechterlijke uitspraak die de Zweedse telecomtoezichthouder PTS toestaat om de veiling van het 5G-spectrum in het Scandinavische land voort te zetten.

Huawei had hiertegen bezwaar aangetekend omdat het vanuit veiligheidsredenen door de Zweeds toezichthouder is uitgesloten van het leveren van 5G-netwerktechnologie. In de uitspraak is echter wel aangegeven dat Huawei de mogelijkheid heeft om tegen de beslissing in beroep te gaan.

Uitsluiting van 5G-markt

Huawei werd in oktober 2020 door PTS uitgesloten van het leveren van 5G-netwerkapparatuur. Dit vanwege ‘veiligheidsredenen’.

Veel Europese landen blokkeren op dit moment de levering van 5G-apparatuur van de techgigant vanwege deze reden. Daarmee komen ze waarschijnlijk tegemoet aan de wens van de Verenigde Staten om Huawei uit hun netwerken te weren. Dit naar aanleiding van het sluimerende handelsconflict dat de Verenigde Staten heeft met China.

Opvoeren van druk

Dat Huawei nu de druk verder opvoert om de beslissing van de Zweedse telecomtoezichthouder terug te draaien, blijkt ook uit de recente opmerkingen van CEO Borje Ekholm van de Zweedse netwerkleverancier Ericsson. Volgens de CEO zou PTS Huawei gewoon tot de markt moeten toelaten. Hij zou daarbij zelfs hebben gedreigd dat wanneer dit niet gebeurt, de Zweedse netwerkleverancier misschien het thuisland zou verlaten.