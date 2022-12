Volgens de Europese Commissie misbruikt Meta de populariteit van Facebook om klanten te winnen voor Facebook Marketplace. De toezichthouder waarschuwt dat eventuele boetes kunnen oplopen tot miljarden euro’s.

De Europese Unie hanteert strenge marktregels. Grote bedrijven als Meta en Microsoft mogen hun producten en diensten niet zomaar upsellen. Brussel wil voorkomen dat organisaties populariteit in een sector gebruiken om andere sectoren te domineren.

Microsoft kwam in de afgelopen jaren herhaaldelijk in de problemen door besturingssysteem Windows op te dringen aan cloudproviders. De techgigant heeft een groot aandeel op de markt voor cloudinfrastructuur. Volgens de normen van de Europese Unie is het oneerlijk om dit aandeel te gebruiken voor profijt op de markt voor besturingssystemen.

De regels gelden uitsluitend voor ’s werelds populairste producten en diensten, waaronder Windows en Facebook. De Europese Commissie liet onlangs weten dat Meta wordt verdacht van machtsmisbruik. De techgigant zou Facebook misbruiken om klanten te winnen voor Facebook Marketplace.

Meer dan 10 miljard euro

De Europese Commissie is de hoogste markttoezichthouder van de Europese Unie. De bekendmaking van een verdenking is een stap in het handhavingsproces. Dit betekent niet dat Meta schuldig is, maar dat de Europese Commissie een zaak aanspant om de techgigant te veroordelen.

De rechtszaak moet de schuld of onschuld van Meta gaan uitwijzen. Op basis daarvan kan de Europese Commissie dwangmaatregelen opleggen. Eventuele boetes lopen op tot 10 procent van de jaarlijkse omzet van het bedrijf. Dit staat voor Meta gelijk aan miljarden euro’s. De tijdlijn van het onderzoek en startdatum van de rechtszaak zijn onbekend.

Beschuldigingen

In de bekendmaking beschrijft de Europese Commissie dat Facebook en Facebook Marketplace twee afzonderlijke functies hebben. Facebook is een social media-platform terwijl Facebook Marketplace een marktplaats voorziet. Ondanks de verschillen zijn de diensten verbonden. Gebruikers van Facebook hebben automatisch toegang tot Facebook Marketplace, ook wanneer ze de dienst nooit gebruiken.

Zoekt een gebruiker van Facebook een dienst om producten te kopen of verkopen, dan heeft Facebook Marketplace volgens de Europese Commissie een voorsprong op concurrenten. De toezichthouder stelt dat Facebook Marketplace vanwege de koppeling aantrekkelijker kan zijn dan concurrerende diensten. De Europese Commissie wil voorkomen dat de populariteit van Facebook de markt voor online marktplaatsen verstoort.

Als tweede bezwaar stelt de toezichthouder dat Meta oneerlijke voorwaarden hanteert voor klanten die online marktplaatsen promoten op Facebook en Instagram. Volgens de Europese Commissie stellen de voorwaarden Meta in staat om advertentiegegevens van concurrenten te gebruiken in het voordeel van Facebook Marketplace.