Europese Commissie vraagt input voor regulering ChatGPT en Gemini

De Europese Unie opent de consultatieperiode voor de regulering van modellen die een algemeen nut hebben. Het doel is deze modellen betrouwbaar te maken.

Organisaties, rechtenorganisaties, rechthebbenden en academische experts, worden gevraagd input te geven over de regulering voor AI-modellen die breed ingezet kunnen worden. De EU duidt de taak van deze modellen aan als general-purpose. Voorbeelden van deze categorie zijn de modellen van OpenAI, Google en Microsoft, aanbieders van deze modellen met activiteiten in Europa, mogen ook input geven.

1 augustus in actie

We staan op de vooravond van het ingaan van de Europese AI Act. Dat de consultatieperiode dan nu pas ingaat, is mogelijk door de geleidelijke uitrol van de nieuwe set regels. De datums waarop organisaties dienen te voldoen, liggen in andere woorden verspreid.

Het onderdeel dat de Europese Commissie nu aftoetst, zijn van toepassing vanaf april 2025. “De raadpleging is een gelegenheid voor alle belanghebbenden om hun mening te geven over de onderwerpen die vallen onder de eerste Praktijkcode, waarin de regels voor aanbieders van AI-modellen voor algemene doeleinden worden beschreven.”

Dit zal dus in overleg met experts verlopen, wat de algemene werkwijze is geworden bij het uitwerken van de AI Act. De wetgeving is omwille van het ingrijpende karakter en de jonge leeftijd van de technologie, steeds uitgewerkt in overleg met professionals uit het veld. Dat zorgde overigens voor een smalle lijn tussen consultatie en lobbyen, waar raadgeving meer dan eens leek over te slaan in lobbyen voor minder strenge regulering.

Eerste ontwerp in september

Aanmeldingen voor de consultatieperiode zijn mogelijk tot 10 september 2024. In september wil de Commissie gesprekken opstarten met de geïnteresseerden om de code verder vorm te geven. Een eerste ontwerp van de regels zal worden gemaakt op basis van de input uit de vragenlijst die toekomstige deelnemers dienen in te vullen bij aanmelding.

De consultatie zal in nauw overleg gebeuren met de AI Office. Dit kantoor is belast met het onderzoeken van mogelijke manieren om risico’s van AI te ontdekken. Een deel van het eerste ontwerp zal gebaseerd zijn op resultaten die de AI Office reeds heeft verkregen.

