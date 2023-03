De Amerikaanse chipmaker hoopt op hetzelfde juridische succes als vorig jaar.

Qualcomm stond deze week opnieuw voor het Gerecht van de EU toen zijn advocaten probeerden een EU-antitrustboete van 242 miljoen euro, opgelegd door de mededingingsautoriteit van de Europese Commissie, ongedaan te maken. De rechtszaak vindt plaats slechts een jaar nadat het bedrijf dezelfde rechtbank ervan had overtuigd een veel grotere boete te verwerpen in een andere zaak die de EC tegen de Amerikaanse chipmaker had aangespannen.

De door de EC geëiste boete is gelijk aan ongeveer twee procent van de winst van Qualcomm in 2022 en werd eigenlijk in 2019 aan het bedrijf opgelegd. Toen beschuldigde de Europese Commissie Qualcomm van “misbruik van zijn marktdominantie in 3G-basisbandchipsets”. De EC stelde specifiek vast dat Qualcomm in de jaren 2009-2011 zijn 3G-basisbandchipsets met verlies had verkocht om het concurrentievermogen van de Britse rivaal Icera te schaden. Icera is sindsdien overgenomen door Nvidia.

Vorig jaar won Qualcomm een zaak voor dezelfde rechtbank en ontweek het een EU-antitrustboete van 997 miljoen euro in een andere zaak in verband met betalingen aan Apple om (naar verluidt) rivalen zoals Intel buiten te sluiten.

Controle over “sleutelcomponenten” voor mobiele apparaten

Eurocommissaris Margrethe Vestager zei destijds in een verklaring: “Baseband-chipsets zijn sleutelcomponenten zodat mobiele apparaten verbinding kunnen maken met het internet. Qualcomm verkocht deze producten tegen een prijs onder de kostprijs aan belangrijke klanten met de bedoeling een concurrent uit te schakelen”.

Dankzij basisbandchipsets kunnen smartphones en tablets verbinding maken met cellulaire netwerken en worden ze gebruikt voor zowel spraak- als datatransmissie. Deze zaak betreft chipsets die voldoen aan het Universal Mobile Telecommunications System (“UMTS”), de norm van de derde generatie (“3G”).

De advocaat van Qualcomm, Miguel Rato, vertelt aan Reuters dat de rechtszaak niet geldig was omdat de 3G-basisbandchipsets die in de zaak werden genoemd slechts 0,7 procent van de UMTS-markt (Universal Mobile Telecommunications System) uitmaakten en Qualcomm dus “niet in staat was concurrenten van de chipsetmarkt uit te sluiten”.

Het Gerecht van de EU zal naar verwachting in de komende maanden uitspraak doen in deze zaak, aldus Reuters.

