De dreigende waarschuwing van de Europese Commissie is slechts de laatste in de antitrustproblemen van Broadcom.

Volgens Reuters hebben de antitrustautoriteiten van de EU hun beslissing over de voorgenomen overname van VMware door Broadcom ter waarde van 57 miljard euro uitgesteld. Het besluit, dat de mededingingsautoriteit van de Europese Commissie oorspronkelijk had gepland voor 7 juni, wordt met twee weken uitgesteld tot 21 juni, zei de Europese Commissie deze week.

De antitrustwaakhond zei dat het uitstel is overeengekomen met Broadcom, dat wil diversifiëren in bedrijfssoftware.

Overname zijdelingse stap voor Broadcom

VMware, dat zijn hoofdkantoor heeft in Palo Alto, Californië, noemt zichzelf een toonaangevende leverancier van multi-clouddiensten voor alle apps, die digitale innovatie mogelijk maken met controle door ondernemingen. Broadcom wil het bedrijf overnemen om zich in de sector bedrijfssoftware te begeven.

De Europese Commissie heeft afgelopen december echter een onderzoek ingesteld naar de deal. Volgens de EC zou de overname, die Broadcom vorig jaar aankondigde, Broadcom in staat stellen de concurrentie te beperken op de markt voor bepaalde hardwarecomponenten die samenwerken met de software van VMware.

Naar verwachting zal de Commissie Broadcom in de komende weken waarschuwen voor mogelijke concurrentiebeperkende effecten van de voorgenomen transactie, zo hebben bronnen dicht bij de zaak aan Reuters verteld. De standaardprocedure voor dergelijke waarschuwingen is dat de EC haar bezwaren uiteenzet in een mededeling van punten van bezwaar, en Broadcom kan vervolgens vragen om een besloten hoorzitting om haar deal te verdedigen ten overstaan van hooggeplaatste ambtenaren van de Commissie en nationale mededingingsautoriteiten, evenals rivalen en de advocaten van de Commissie.

Fusies en overnames in de technologiesector zijn de laatste tijd aan beide zijden van de Atlantische Oceaan aan een strenger onderzoek onderworpen, omdat toezichthouders zich zorgen maken over het feit dat grotere ondernemingen kleinere maar meer innovatieve rivalen opkopen, alleen maar om hen uit te schakelen en de concurrentie uit te schakelen.

Naast de EU-toezichthouders heeft ook de Britse Competition and Markets Authority een onderzoek ingesteld naar de VMware-deal van Broadcom. Bovendien heeft de Amerikaanse Federal Trade Commission afgelopen april een klacht ingediend waarin zij Broadcom ervan beschuldigde illegaal markten te monopoliseren – een feit dat zeker een rol zal spelen in de overwegingen van de Europese Commissie.