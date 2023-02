Broadcom en VMware nemen meer tijd voor de afronding van de overname. Dit melden de bedrijven aan de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC.

De definitieve overname van VMware door Broadcom moet nu zijn beslag krijgen op 26 mei 2024, volgens de verklaring aan de SEC. Dit is 12 maanden later dan de eerder overeengekomen datum van 23 mei dit jaar.

Broadcom had de definitieve overname van VMware al voor het einde van zijn fiscale jaar 2023, dat op 30 oktober dit jaar eindigt, voorzien, maar had dit naar 26 mei van dit jaar verplaatst, schrijft The Register. Nu moet de definitieve deal bijna acht maanden later plaatsvinden.

Redenen uitstel

Beide bedrijven geven geen specifieke reden waarom de definitieve datum nu een jaar wordt uitgesteld. Volgens The Register zijn waarschijnlijk de lopende onderzoeken van toezichthouders oorzaak.

VMware en Broadcom zouden onder andere te langzaam informatie geven aan de EU voor diens mededingingsonderzoek, waardoor goedkeuring van de Europese mededingingsautoriteiten voorlopig nog helemaal niet aan de orde is. Een oordeel van de EU zou pas begin juni zijn, zo is de verwachting.

De toezichthouder in het VK wil komende maand een oordeel geven, zo gaat de techwebsite verder, maar dit kan betekenen dat er mogelijk ook nader onderzoek moet worden opgestart. De mededingingstoezichthouder in de VS, de FTC, heft nog helemaal geen tijdspad aangegeven over een oordeel over de overname.

