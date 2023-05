De Chinese internettoezichthouder State Cyberspace Administration of China (CAC) bindt de strijd aan door AI gegenereerd nepnieuws. Dit schrijft The Register.

De CAC heeft onlangs 107,000 nieuwsaccounts en fake-presentatoren offline weten te halen, zo geeft het in zijn in het Chinees geschreven persbericht aan. Ook zijn 835.000 documenten met ‘valse informatie’ van het (Chinese) internet verwijderd.

De actie vormt onderdeel van een campagne van de Chinese staatsorganisatie om bepaalde belangrijke netwerkverkeersstromen ‘op te schonen’. Hierbij ligt de focus op het verkeer van nieuwsaanbieders, waaronder short videoplatforms. Denk aan TikTok en populaire zoekmachines.

Strijd tegen clickbait

Meer specifiek ging de aandacht van het CAC uit naar door AI gegenereerde virtuele presentatoren, bewust gemaakte studioscenes, het knippen en plakken van nieuwsstukjes om bepaalde headlines te maken en andere methoden die aandacht van het publiek kunnen krijgen. Kortom, de Chinese overheidsorganisatie treedt op tegen clickbait, zegt The Register.

Nieuwe AI-wet

De actie van de toezichthouder is mogelijk het gevolg van het onlangs in werking treden van een Chinese wet voor door AI gegenereerde media. Hiermee worden (media) bedrijven onder meer gedwongen ervoor te zorgen dat hun AI-algoritmes niet worden misbruikt voor illegale activiteiten. Denk daarbij aan fraude, oplichting en het verspreiden van fakenieuws.

ChatGPT is op dit moment niet beschikbaar in China. Wel is onlangs de generator van door Ai gegenereerde beelden Midjourney in de Volksrepubliek beschikbaar. Gebruikers kunnen deze laatste dienst alleen via WeChat gebruiken.

