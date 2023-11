Adobe hoopt toezichthouders in de EU en het VK tevreden te kunnen stemmen over de overname van Figma. De creatieve softwaregigant zou hiervoor de bezwaren van de toezichthouders tegemoet willen komen.

Adobe probeert al langere tijd toestemming te krijgen van de Europese Commissie voor de overname van Figma. De EC heeft hiervoor echter recent een lijst van bezwaren gepresenteerd die Adobe moet oplossen voordat de toestemming wordt verleend. De deadline voor een nieuw voorstel verloopt eind december dit jaar. Op 5 februari 2024 volgt de definitieve beslissing van de EC.

Meer specifiek stelt de EC dat de overname van Figma door de creatieve softwaregigant de concurrentie op de creatieve softwaremarkt kan verstoren, vooral als het gaat om de concurrentie op het gebied van interactieve productontwerptools en raster editingtools.

Nieuw voorstel Adobe

Volgens Bloomberg wil Adobe nu de EC tegemoet komen met een voorstel waarin het belooft Figma niet in het Adobe Creative Cloud-portfolio op te nemen. Ook zou het bereid zijn Adobe XD af te stoten. Dit laatste softwareportfolio is een (interne) concurrent van het Figma-portfolio.

Ook restricties in VK

Adobe heeft niet alleen met de EC een geschil over de voorgenomen overname van Figma. Ook in het VK ligt deze deal onder het vergrootglas van de UK Competition and Markets Authority (CMA).

Deze toezichthouder wil dat Adobe en Figma, in ruil voor toestemming, veel overlappende producten afstoten, waaronder een all-in-one tool voor productontwerp. De deadline voor een antwoord van de creatieve softwaregigant is 19 december. Een definitieve beslissing zal op 25 februari 2024 volgen.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) volgt de mededingingszaken tegen Adobe in de EU en het VK op de voet. Zelf moet het DoJ ook nog toestemming geven voor de voorgenomen overname.

