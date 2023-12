De overname van Figma door Adobe is officieel afgeblazen. De bedrijven verklaren dat het om een gezamenlijk besluit gaat. De overname voorbij de toezichthouders krijgen, zou te ingewikkeld zijn.

Zowel de Europese Commissie als de Engelse marktautoriteit liggen de overname van Figma door Adobe dwars. Zij dienen het concurrentievermogen op de markt in goede banen te leiden en de deal van Adobe en Figma zou voor de markt van designtools en -software voor te veel risico’s zorgen. Beide autoriteiten deelden eerder al welke zorgen in het bijzonder weggewerkt dienden te worden. Volgens Adobe en Figma zijn de eisen te hoog. Zij verklaren dat “er geen duidelijk pad is om de noodzakelijke goedkeuringen van de Europese Commissie en de Britse CMA te verkrijgen.”

In dezelfde verklaring van maandagochtend, besluiten de bedrijven de overnameplannen af te blazen. De deal die in september 2022 werd aangekondigd voor een bedrag van 20 miljard euro, gaat daarmee niet door.

Vastberadenheid naar teleurstelling

Eerder klonk Adobe nog vastberaden om de zorgen van de Europese Commissie weg te werken. Adobe was bereid Adobe XD af te stoten, dat product is te vergelijken met wat Figma aanbiedt. Verder wilde het Figma niet opnemen in de Adobe Creative Cloud-suite.

Nu is teleurstelling te horen: “Adobe en Figma zijn het absoluut niet eens met de recente bevindingen van de toezichthouders, maar wij zijn van mening dat het in ons eigen belang is om onafhankelijk verder te gaan”, zegt Shantanu Narayen, CEO van Adobe.

Samenwerkingen op komst

Hoewel de overnameplannen nu volledig van de baan zijn, is in de aankondiging van Figma wel al te lezen dat de bedrijven niet volledig onafhankelijk hun paden verder zullen bewandelen. “Terwijl we die toekomst achter ons laten en doorgaan als een onafhankelijk bedrijf, zijn we verheugd om manieren te vinden om samen te werken voor onze gebruikers.”

Ondanks de ontevredenheid van de betrokken bedrijven, zal het nieuws voor heel wat ontwikkelaars als een opluchting komen. Zij zagen de overname als een bedreiging voor de snelle ontwikkelingen die Figma maakten en het gratis of prijsvriendelijk gebruik van de tool.