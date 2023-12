Google start in 2024 met het plan om third-party cookies af te schaffen. In de plaats komt een nieuw verdienmodel om de gegevens van Chrome-gebruikers te verkopen aan adverteerders. In januari komt alvast de Tracking Protection-functie uit.

De uitrol van de Tracking Protection-functie start op 4 januari. Aanvankelijk zal slechts één procent van de gebruikers toegang krijgen. Deze Chrome-gebruikers worden willekeurig uitgekozen en op de hoogte gesteld via een melding bij het openen van de webbrowser Chrome. Dat kan op de desktop of op een Android-telefoon zijn.

Third-party cookies blokkeren

De functie zorgt dat third-party cookies standaard geblokkeerd worden. Google weet dat de functie nog niet volledig probleemvrij is. De Chrome-bouwer anticipeert daarop door problemen bij inladende websites op te volgen en gebruikers dan de keuze te geven om third-party cookies opnieuw tijdelijk in te schakelen voor de website die zij willen bezoeken.

Privacy Sandbox

Later in het jaar 2024 moeten third-party cookies definitief verleden tijd zijn. Ontwikkelaars kunnen op dat idee anticiperen door alvast aan de slag te gaan met het alternatief, de Privacy Sandbox. Dat idee kreeg al veel kritiek omdat het de privacy van gebruikers nog steeds niet zo goed als mogelijk beschermt. Bovendien worden ontwikkelaars voor het meten van het advertentiebereik ingesloten in het ecosysteem dat Google bedacht.

De Tracking Protection-functie is de andere zijde van de Privacy Sandbox. Het is niet het alternatief, maar een noodzakelijk functie om de huidige standaard van third-party cookies af te bouwen. Overigens kijken ook de antitrust-regulatoren goed mee met het hele nieuwe advertentiesysteem van Google. De Britse autoriteit CMA zal er bijvoorbeeld al op toezien dat de techgigant zichzelf geen oneerlijk voordeel geeft in het verkopen van advertenties.