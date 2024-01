De Europese Commissie publiceert later nieuwe maatregelen die de economische veiligheid van de EU verder moet garanderen. Dit om Europese techsectoren te beschermen tegen invloed vanuit andere economische grootmachten.

Volgens Bloomberg introduceert de EC deze week een lijst van nieuwe maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de economische veiligheid en onafhankelijkheid van de EU verder worden gegarandeerd. Dit verhaal is gebaseerd op een kladversie van het plan.

Hiermee moet ervoor worden gezorgd dat landen van buiten de EU minder invloed hebben op de economie van de lidstaten en dat de EU zelf een grotere economische macht op het wereldtoneel wordt. Voornamelijk tegen de druk van economische grootmachten als de Verenigde Staten en China moet het plan de Europese techsector behoeden.

Daarnaast zouden de nieuwe maatregelen ervoor moeten zorgen dat de EU de meest aantrekkelijke bestemming blijft voor zakendoen en investeringen. Verder zou de EC een speciaal fonds willen oprichten voor het versnellen van de ontwikkeling van techologie die zowel voor civiele als militaire doeleinden kan worden gebruikt.

Aanleiding

Aanleiding voor de verscherping van de veiligheid van de Europese economie waren onder meer de Covid-pandemie en de Russische oorlog tegen Oekraïne. Uit deze cases bleek dat de EU nog sterk afhankelijk is van energie en supply chains uit andere wereldregio’s en landen die deze afhankelijkheid mogelijk strategisch kunnen misbruiken.

Hierdoor groeide bij de EC het besef dat de EU-economie beter moet worden beschermd tegen landen die niet dezelfde waarden erop nahouden. Vooral om de toevoer van geïmporteerde technologie te waarborgen en te vorkomen dat andere machten de controle krijgen over Europa’s eigen strategische industrie.

Vijftal nieuwe initiatieven

Meer specifiek zou de aankondiging gaan over het instellen van een vijftal nieuwe initiatieven. In de eerste plaats gaat het om het versterken van het reguleren van directe buitenlandse investeringen in Europese bedrijven.

Vooral als het gaat om investeringen voor Europese bedrijven in gevoelige technische sectoren als de geavanceerde chipindustrie, AI-, quantum- en biotechnologie.

De maatregelen moeten zich ook gaan richten op het coördineren tussen de afzonderlijke lidstaten van exportcontroles en het verbeteren van de beveiliging van onderzoek.

Verder moeten de nieuwe initiatieven ervoor gaan zorgen dat een tool wordt ontwikkeld voor het voorkomen van lekken van gevoelige kennis via Europese investeringen in het buitenland en, zoals al hierboven vermeld, het stimuleren van civiel en militair ‘dual-use’ technologieën.

Een definitieve lijst van maatregelen wordt pas in februari verwacht, schrijft Bloomberg. De EC zou op dit moment nog met de lidstaten uitzoeken welke risico’s voor de diverse technologiegebieden moeten worden aangepakt.

Lees ook: “ASML schrapte leveringen naar China onder druk van VS”