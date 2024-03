De regering zal vandaag voorstellen om exportrestricties beter te coördineren met andere EU-lidstaten. Onenigheid over de verkoop van ASML-machines heeft het kabinet bewogen deze stap te zetten.

Het voorstel zal vandaag in de Tweede Kamer verschijnen, bericht Bloomberg. De wens vanuit het demissionaire kabinet is om de export van geavanceerde technologie duidelijker te coördineren. Daarbij wil men meer gebruikmaken van de zogeheten Dual Use Regulation. Dit betreft de export van apparatuur dat voor zowel civiele als militaire doeleinden kan worden ingezet.

Nederland onder druk van VS bij ASML-inperkingen

Al eerder kwam naar buiten dat Nederland ASML harder heeft ingeperkt door Amerikaanse druk. Het doel vanuit de Verenigde Staten is dat China in feite een half decennium achterloopt in de chipindustrie, met verouderde chipprocessen. Op verzoek van de VS zou ASML orders richting China hebben geannuleerd, die nog verder gingen dan het al restrictieve exportbeleid.

Een belangrijk argument voor de exportrestricties op bepaalde ASML-machines is dat het China’s militaire ambities inperkt. Omdat dat land zonder de nieuwste High-NA EUV-chipfabricage, enkel mogelijk via ASML, technologisch achter dreigt te lopen, zou het niet in staat zijn om superieure wapentechnieken te ontwikkelen.

De restricties drijven ASML ertoe om na te denken over een mogelijk vertrek uit Nederland. Dat zou zeer geleidelijk gaan, maar op lange termijn zou het een aderlating zijn voor de strategische positie van Nederland op chipgebied.

Om die reden werkt Nederland aan een strategie om ASML te behouden. Met het zogeheten plan ‘Beethoven’ zou bijvoorbeeld de potentiële rem op arbeidsmigratie voor ASML omzeild kunnen worden, een essentiële kwestie voor vertrekkend CEO Peter Wennink. Hij benadrukte eerder dat het bedrijf zich zal uitbreiden waar dat kan, ook als dat buiten Nederland is.

