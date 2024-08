Verschillende onderzoeken lopende naar overname Ansys door Synopsys

Het overnameplan van Synopsys voor Ansys wordt onderzocht. De Competition and Markets Authority (CMA) uit het Verenigd Koninkrijk start het onderzoek nu op, maar is niet de enige.

Synopsys maakte in januari bekend het simulatiesoftwarebedrijf Ansys over te kopen. De deal zou voor 35 miljard dollar (ongeveer 32 miljard euro) doorgaan. Onderzoeken naar de deal lopen al in de Verenigde Staten en Korea. In mei maakt Synopsys bekend dat ook China medewerking had gevraagd in het onderzoek naar de overname, maar er is nog geen officieel onderzoek aangekondigd.

Afzetmarkt 50% vergroten

Beide bedrijven werkten op verschillende vlakken al met elkaar samen. Deze zijn voornamelijk gefocust op chipontwerpen. De oplossingen komen terecht in verschillende verticale markten, waaronder slimme toestellen en datacenters. Ansys helpt de ontwikkeling met simulatiesoftware waardoor het mogelijk wordt bijvoorbeeld de temperatuur, elasticiteit en kracht van een product component te simuleren in verschillende fasen van de productlevenscyclus.

De simulatiesoftware van Ansys richt zich niet specifiek op chipontwikkelaars. De auto- en industriële industrie zijn belangrijke afzetmarkten van het bedrijf. Het belang voor de chipindustrie is daarom niet klein, in het tweede kwartaal van 2024 kwam 30% van de verkoop uit deze hoek.

Voor Synopsys is er met de overname dus veel te winnen. Enerzijds kan het zijn positie versterken in de chipontwerp-wereld door beter de toekomstige prestaties van een chip te voorspellen. Anderzijds geeft het de mogelijkheid nieuwe afzetmarkten aan te spreken, volgens het bedrijf zou de eigen afzetmarkt de helft zo groot worden.

Of deze mooie vooruitzichten ook waarheid kunnen worden, hangt af van het onderzoek van de CMA. Het mededingingsonderzoek werd aangekondigd op 12 augustus.

