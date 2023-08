De plannen van Intel om third-party chips te produceren zijn nog relatief nieuw. Dankzij een nieuwe IP-overeenkomst met Synopsys zijn er voor klanten meer mogelijkheden om chips te laten bakken. Klanten kunnen daardoor de IP-portfolio van Synopsys toepassen in nieuwe chipontwerpen, zoals ook TSMC al decennia toestaat.

De strijd rondom chipproductie gaat niet over één nacht ijs. Intel is druk bezig met plannen voor chipfabrieken in onder andere Duitsland en de Amerikaanse staat Arizona, die later dit decennium operationeel zullen zijn. Waar het voorheen alleen processoren voor eigen gebruik maakte, wil men onder CEO Pat Gelsinger andere bedrijven als klant winnen voor chipproductie. Daarmee gaat het de strijd aan met partijen zoals TSMC en Samsung. In 2015 koos de grote Intel-concurrent AMD er juist voor om alle eigen chipfabrieken te verkopen om zich volledig te richten op het ontwerpen ervan. Intel bewandelt dus een geheel eigen pad.

Dat doet het met Intel Foundry Services, kortweg IFS. Eerder werd al bekend dat het bedrijf een deal had gesloten met Arm, waardoor de mogelijkheden voor de nieuwe chipfabricatie een stuk groter zijn geworden voor klanten. Immers zijn er ontzettend veel gebruikers van de Arm-architectuur, van Google en Microsoft tot Broadcom en Qualcomm.

Niet exclusief, wel waardevol

Het Amerikaanse Synopsys ontwikkelt onder andere EDA-tools (Electronic Design Automation), IP voor halfgeleiders en QA-testing (Quality Assurance). Er zijn verschillende soortgelijke partijen die eveneens waardevolle IP in handen hebben, dus als fabrikant heb je er veel nodig om klanten te voorzien van de meest geavanceerde chips. Zo heeft TSMC talloze contracten met partijen als Synopsys, waardoor het een zeer aantrekkelijke optie is in de industrie. IP-houders sluiten deals met meerdere grote partijen, waardoor klanten veel keuze hebben.

Echter zou TSMC de meest geavanceerde productieprocessen inmiddels gereserveerd hebben voor Apple-producten, waaronder de iPhone 15. Met een dergelijke deal is er mogelijk een gat in de markt voor de concurrentie: genoeg kans dus voor Intel om een significant marktaandeel te grijpen. Forbes verwijst naar de doelstelling om IFS een marktleider te maken in 2025, iets dat zoals wel vaker wel erg ambitieus is van Intel.

