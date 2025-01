IBM en GlobalFoundries schikken rechtszaken

GlobalFoundries en IBM meldden deze week dat ze twee rechtszaken schikten waarin GlobalFoundries werd beschuldigd van contractbreuk met IBM. En waarin de laatste naar verluidt misbruik maakte van de handelsgeheimen van de chipmaker.

Dat meldt persbureau Reuters. De bedrijven zeiden in een gezamenlijke verklaring dat de voorwaarden van de schikking vertrouwelijk waren. En dat de deal hen in staat zouden stellen nieuwe mogelijkheden voor samenwerking te verkennen.

GlobalFoundries nam in 2014 de chipfabrieken van IBM over, nadat die besloot te stoppen met het zelf produceren van chips. Echter, in 2018 stopte GlobalFoundries met het ontwikkelen van geavanceerde chiptechnologie vanwege de hoge ontwikkelingskosten. IBM schakelde daarop Samsung Electronics in om zijn chips te produceren.

Contraktbreuk door GlobalFoundries

Volgens het dossier bleef IBM bijna tweeënhalf jaar stil na de veranderingen in 2018 en stuurde pas in april 2021 een brief naar GlobalFoundries waarin het beweerde dat de chipfabrikant de afspraken had geschonden. Vervolgens klaagde IBM het in Malta en New York gevestigde GlobalFoundries in 2021 aan bij de rechtbank van de staat New York. Dit omdat het naar verluidt een contract van $ 1,5 miljard had verbroken om hoogwaardige chips voor IBM te maken.

GlobalFoundries, dat voor het grootste deel in handen is van het staatsinvesteringsfonds Mubadala uit Abu Dhabi, reageerde ook met een rechtszaak. Op zijn beurt klaagde het IBM in 2023 afzonderlijk aan bij een federale rechtbank in New York. Dit omdat IBM de chipproductiegeheimen zou hebben verduisterd. En deze zou hebben gedeeld met Intel en het Japanse consortium Rapidus tijdens partnerschappen met de twee organisaties.

Een woordvoerder van Intel wilde geen commentaar geven op de schikking. Woordvoerders van Rapidus reageerden niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.

Subsidie voor halfgeleiderproductie

Het Amerikaanse ministerie van Handel kende GlobalFoundries in november een subsidie ​​van $ 1,5 miljard toe om zijn halfgeleiderproductie in New York en Vermont uit te breiden.