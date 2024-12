Overname HashiCorp door IBM weer op losse schroeven

De Britse Competitions & Markets Authority gaat de overname van HashiCorp door IBM onderzoeken. Op de valreep van 2024 is men een ‘launch of merger inquiry’ begonnen, met een deadline voor de beslissing op 25 februari in het nieuwe jaar.

Het CMA nodigt partijen uit om vóór 16 januari met hun commentaar te komen. Dit beperkt zich niet alleen tot IBM en HashiCorp. Concurrenten die zich zorgen maken over het verstoren van de concurrentiestrijd, kunnen tevens aankloppen. Zoals wel vaker is het bericht van het CMA in dit stadium kort en bondig. Feitelijk is de enige aankondiging dat er sprake is van een “Phase 1 investigation”. Nu wordt bepaald of Phase 2 nodig is, waarin een onafhankelijk panel van experts zich buigt over de implicaties voor een eventuele overname.

Twee fronten

In april bevestigde IBM dat het HashiCorp wilde kopen voor 6,4 miljard dollar, een kleine 6 miljard euro destijds. Hoewel ook Red Hat tot de stal van ‘Big Blue’ behoort, is IBM van plan HashiCorp een IBM-unit gericht op cloudinfrastructuur te maken. Zo blijft Terraform gescheiden van het Red Hat-aanbod.

De voornaamste aanwinst voor IBM zou HashiCorps Terraform-tool zijn. Met deze oplossing automatiseren organisaties het opzetten van cloud instances en toegewezen hardwaremiddelen. Andere cloudtools richten zich op security, networking en ontwikkelomgevingen. Gebruikers kunnen toegang krijgen tot cloudgebaseerde varianten van deze tools via het HashiCorp Cloud Platform (HCP).

De uitgesproken ambitie was om de deal vóór het einde van 2024 af te ronden. Wie gewapend is met een kalender, ziet echter dat dit een hels karwei wordt. Naast het CMA is ook de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) sinds juli bezig met een onderzoek omtrent de overnamepoging.

Nog geen zekerheid

Door dit initiële onderzoek van de Britse antitrust-waakhond staat de overname van HashiCorp door IBM weer even op losse schroeven. Desondanks valt er nu niet te zeggen hoe reëel het stopzetten van een werkelijke deal is. Zo werd de Broadcom-overname van VMware door het CMA uiteindelijk goedgekeurd in augustus 2023 nadat in januari van dat jaar een onderzoek was gestart. Toch hoeft het niet uit te lopen op een werkelijk CMA-besluit om een overnamepoging af te laten ketsen. Tijdens het CMA-onderzoek over de overname van Arm door Nvidia besloot laatstgenoemde om het veld te ruimen.

