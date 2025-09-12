Microsoft voorkomt EU-boete dankzij Teams-concessies

Microsoft heeft voorkomen dat het een EU-boete krijgt wegens de bundeling van Teams met Office. De Europese Commissie is akkoord met de suggestie dat de techreus Office-versies zonder Teams zal aanbieden tegen gereduceerde prijzen.

De huidige toezeggingen voorkomen een straf die kon oplopen tot 10 procent van de jaaromzet. De meeste verplichtingen om die boete te voorkomen, gelden zeven jaar lang, maar interoperabiliteit en dataporteerbaarheid moeten de komende tien jaar gegarandeerd zijn. Microsoft had Teams al in 2023 losgekoppeld van Office in Europa en vorig jaar wereldwijd als aparte app gelanceerd.

Het leek er al langer op dat de boete in kwestie van de baan zou zijn. In mei lieten ingewijden al blijken dat Microsoft voornemens was om de gevraagde concessies te doen.

Compromis na jarenlange klacht

De Europese Commissie heeft Microsofts toezeggingen geaccepteerd om de mededingingsbezwaren rondom Teams aan te pakken. De bezwaren kwamen specifiek vanuit Slack in juli 2020. Het bedrijf, dat een jaar later onderdeel werd van Salesforce, beweerde dat Microsoft Teams oneerlijk vooruit hielp door het te koppelen aan Office 365 en Microsoft 365 voor zakelijke klanten.

De afspraken houden in dat Microsoft Office-suites zonder Teams moet aanbieden tegen verlaagde prijzen. Klanten met langetermijnlicenties kunnen overstappen naar suites zonder Teams. Ook moet Microsoft zorgen voor betere interoperabiliteit tussen concurrerende communicatietools en bepaalde Microsoft-producten.

“Organisaties groot en klein in Europa en wereldwijd vertrouwen zwaar op videoconferentie-, chat- en samenwerkingstools, vooral sinds de coronapandemie,” zegt Teresa Ribera van de Europese Commissie. De beslissing opent volgens haar de concurrentie op deze cruciale markt.

De EU-onderzoekers startten in 2023 een Microsoft-onderzoek naar Teams-bundeling. Slack’s oorspronkelijke klacht beschuldigde Microsoft ervan Teams “illegaal te hebben gekoppeld” aan Office en het “geforceerd te installeren voor miljoenen gebruikers, het blokkeren van verwijdering en het verbergen van de werkelijke kosten voor zakelijke klanten.”