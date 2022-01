Proximus versnelt aanleg glasvezel Wallonië via samenwerking met ORES

Proximus mag de elektriciteitspalen van ORES gebruiken voor de uitrol van glasvezel in Wallonië. Volgens de organisaties versnelt de overeenkomst de aanleg van het netwerk.

Proximus is verantwoordelijk voor de uitrol van het glasvezelnetwerk in Wallonië. Vanaf eind 2022 worden 10 procent van alle Belgische ondernemingen en woningen jaarlijks door de netwerkgigant verbonden. Proximus verwacht dat 70 procent van België in 2028 is aangesloten.

Om die doelstelling te bereiken werkt de organisatie samen met eigenaren van bestaande infrastructuur. ORES voorziet honderden gemeenten in Wallonië van elektriciteit en gas. Een nieuwe overeenkomst met ORES stelt Proximus in staat om de elektriciteitspalen van ORES te gebruiken voor de uitrol van het netwerk.

Uitbreiding van eerdere samenwerking

Proximus en ORES werken al jaren samen. Sinds 2008 gebruikt Proximus de elektriciteitspalen van ORES om glasvezel op straatkasten aan te sluiten en vandaaruit naar gebouwen te leiden. De nieuwe samenwerking maakt het mogelijk om gebouwen direct te verbinden, waaronder kantoren en woningen in dunbevolkte omgevingen.

Volgens Proximus is het uiteindelijke netwerk beschikbaar voor alle Belgische operators en providers, voor dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden.

