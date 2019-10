McAfee introduceert threat intelligence-dienst Mvision Insights

McAfee heeft een nieuwe threat intelligence-dienst gepresenteerd, waarmee enterprises geavanceerde kennis krijgen over mogelijke aanvallen tegen hun systeem. Mvision Insights gebruikt hiervoor miljarden virtuele ‘sensoren’ wereldwijd.

Specifiek gebruikt Mvision data die McAfee verzamelt vanuit installaties van zijn cybersecurity-software bij klanten. Dat zijn ook die virtuele ‘sensoren’ die op apparaten wereldwijd draaien en informatie verzamelen over malware-infecties en andere soorten cyberaanvallen, schrijft Silicon Angle.

Mvision Insights maakt die informatie beschikbaar in een vorm waar enterprise security-teams mee kunnen werken. De dienst brengt hack-campagnes in de industrie en regio van een organisatie naar boven, en organiseert ze op basis van hoe groot de dreiging is die ze vormen.

De dienst geeft administrators inzicht in de impact van iedere cybercrime-campagne en een verwachting van de impact die een breach heeft op de infrastructuur van het bedrijf zelf. Vervolgens kan het security-team de nodige voorbereidingen treffen.

Overnames voor Mvision

McAfee breidt zijn Mvision-portfolio al enige tijd uit met onder meer nieuwe diensten en door overnames te doen. Zo nam het in augustus NanoSec over, om de mogelijkheden rond container- en cloud security verder uit te breiden. Daarmee krijgen klanten segmentatie op appniveau om dreigingen te detecteren en te voorkomen.

In 2017 nam McAfee Skyhigh Networks over, dat de eerste acquisitie van het bedrijf was sinds de afsplitsing van Intel. Met die overname kon McAfee een complete end-to-end cloudbeveiligingsoplossing aanbieden voor bedrijven en serviceproviders.

McAfee integreerde alle diensten van Skyhigh Networks in zijn Cloud Security Business Unit.

Volgende fase

Ook nu zit het beveiligingsbedrijf niet stil. Niet alleen kondigde het Mvision Insights aan, maar het onthulde ook de volgende fase voor de productfamilie. McAfee werkt aan een project genaamd Unified Cloud Edge, dat de verschillende Mvision-functies centraal beschikbaar moet maken via het ePolicy Orchestrator security-managementplatform.

Volgens McAfee komt dat met vele voordelen. De integratie stelt security-teams in staat om bijvoorbeeld threat detection-beleid op een enkele plek op te zetten, in plaats van dat dit apart voor alle Mvision-tools moet. Daarmee wordt dubbel werk geëlimineerd en wordt de kans op inconsistenties kleiner.