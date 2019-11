Consumentenafdeling Symantec heet nu NortonLifeLock

Broadcom nam in augustus het enterprise security-portfolio van Symantec over en kreeg daarbij ook de naam van het bedrijf in handen. Symantec verandert daarom nu zijn naam in NortonLifeLock. Dit nieuwe bedrijf richt zich specifiek op security voor consumenten.

De nieuwe naam van de consumentenafdeling van Symantec – NortonLifeLock – lijkt een samenvoeging te zijn van twee van de voornaamste consumentenproducten van het bedrijf: antivirussoftware Norton en het identiteitsbeschermingsmerk LifeLock.

Transformatie naar nieuw bedrijf

“De lancering van NortonLifeLock is een belangrijke stap in onze transformatie naar een standalone, pure-play consumenten cyber safety-bedrijf”, stelt Vincent Pilette, de chief financial officer van NortonLifeLock, meldt Silicon Angle.

De rest van de transformatie vindt in de komende twaalf maanden plaats. Het bedrijf gaat in die tijd ook de “kostenstructuur aanpassen voor het bedrijf” om zo omzet en winst te genereren, vertelt Pilette.

Het nieuwe bedrijf laat weten dat zijn producten en diensten nu al door bijna 50 miljoen consumenten gebruikt worden. Het claimt dan ook dat het een wereldwijd leider is als het om cybcersecurity voor consumenten gaat.

Overname Broadcom

Symantec bediende lange tijd zowel de zakelijke als consumentenmarkt met zijn security-producten, maar daar kwam met de overname door Broadcom dus verandering in.

De nu afgestoten enterprise-afdeling verkocht software voor grote bedrijven om cyberaanvallen te detecteren op netwerken en apparaten. Ook maakt Symantec monitoringssoftware voor de cloud en andere diensten. De afdeling was in fiscaal 2019 goed voor een omzet van 2,3 miljard dollar, ongeveer de helft van de volledige omzet van Symantec.

Broadcom wil met de overname zich duidelijk meer mengen in de software-wereld. Broadcom is van originele een fabrikant van halfgeleiders en opslag, maar heeft moeite om zijn groei in zijn primaire markt vol te houden. Het bedrijf heeft last van sterke concurrentie en de impact van het handelsdispuut tussen China en de VS.