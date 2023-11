Tijdens VMware Explore in Barcelona kon het bedrijf nog altijd niet de overname door Broadcom bevestigen. Wel integreert VMware alvast meer met Broadcom-dochteronderneming Symantec, zodat klanten een verenigde SASE-optie krijgen. Het is een voorschot op de vermenging van de diensten van VMware en Symantec als de Broadcom-acquisitie daadwerkelijk plaatsvindt.

VMware spreekt over een “initiële integratie” met Symantec “om consistente security voor alle edge-locaties, applicaties, gebruikers en apparatuur te leveren.” Orkestratie van VMware’s Security Service Edge kan nu naadloos aansluiten op de Symantec Cloud Secure Web Gateway (SWG). Het bedrijf verwacht samen met Symantec een “single-vendor SASE-optie” te gaan bieden, compleet met wat het classificeert als de beste networking- en security-mogelijkheden op de markt.

De noodzaak om de eigen SSE-oplossingen te integreren met andere vendors, heeft VMware zelf al eind 2022 aangekaart. Toenmalig VP & GM SASE Business Craig Connors (nu werkzaam bij Cisco) stelde wel dat dergelijke integraties van verschillende partijen al gauw “onhandig of moeizaam” verlopen. Daartegenover staat SASE (secure access service edge), dat een “one-stop-shop oplossing” dient te zijn en zoveel mogelijk IT-beheer op één plek verzamelt.

DLP-functionaliteit

Concreet zorgt de integratie ervoor dat gebruikers van VMware SD-WAN voorzien kunnen worden van de network security-mogelijkheden van Symantec. Daar waar netwerkconnectiviteit en policy management op het platform van VMware verloopt, zit Symantec Enterprise Cloud tussen de eindgebruikers en het internet om dreigingen op te vangen en toegang te controleren. Een belangrijk speerpunt van laatstgenoemde is de invulling van DLP (Data Loss Prevention), dat ingebouwde compliance-tools biedt om bijvoorbeeld gevoelige gegevens te versleutelen.

VMware spreekt vooral over de voordelen die de integratie oplevert voor enterprise-klanten, zoals flexibele management van apparatuur en gebruikers in combinatie met bijvoorbeeld de Web Isolation-oplossing van Symantec om malware en phishing te bestrijden.

De “joint solution” bevindt zich momenteel in tech preview-vorm, maar wordt begin 2024 verwacht. Daarmee wil VMware klanten voorzien van een overkoepelende SASE-oplossing.

Op grote partijen gericht

De markt voor een single-vendor SASE is snel aan het groeien, hoewel Palo Alto Networks momenteel volgens Gartner de enige leider is op dat gebied. Als criteria stelde men eind vorig jaar dat het dan niet alleen gaat om een partij die alle componenten voor SASE aanbiedt, maar deze ook met een gemeenschappelijke management-tool verenigt. Onder leiding van Broadcom zou VMware dit samen met Symantec kunnen bewerkstelligen.

Dat zou wel betekenen dat er grote veranderingen op komst kunnen zijn. Immers overlappen de security-oplossingen van VMware Carbon Black (voortkomend uit een overname van VMware in 2019) aanzienlijk met die van Symantec. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden zodra beide partijen onder Broadcom vallen. Dat zorgt momenteel voor tijdelijke onzekerheid nu de overname nog altijd niet bevestigd is, maar ook daarna duurt het mogelijk even voordat klanten weten wat wel en wat niet voortgezet wordt binnen het VMware-aanbod. De oplossingen van Symantec die overlappen met dat van VMware zouden echter meer volwassen zijn en dus de logische keuze zijn om voort te zetten.

Nu zijn VMware-partners en -gebruikers niet al te gerust over Broadcom. De reputatie van dat bedrijf is om de kosten drastisch te verlagen van de overgenomen partijen en enkel te richten op de grootste, meest winstgevende klanten. Dit was het geval bij Brocade en CA Technologies. Het verdienmodel van Broadcom is om R&D-uitgaven te beperken, andere kosten eveneens te drukken en vooral te concentreren op grote spelers met significante IT-budgetten. Nu is de toon rondom VMware iets anders, aldus Tan Hock eind mei: men zou “extra investeringen doen om deze technologie [virtualisatie, de kerntechnologie van VMware] naadloos en veel gemakkelijker te laten samenwerken; en middelen om meer klanten te helpen deze geweldige technologie te adopteren en in te zetten”.

Het is maar de vraag of Broadcom daadwerkelijk een andere strategie zal adopteren zodra alle regelgevers tevreden gesteld zijn over de overname.

