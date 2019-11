Infoblox zet met overname SnapRoute vol in op SASE-markt

Infoblox neemt voor een onbekend bedrag SnapRoute over, ontwikkelaar van netwerkbesturingssystemen. De overname is een poging van Infoblox om met het Secure Access Service Edge (SASE) -platform voet aan de grond te krijgen in de jonge SASE-markt.

SnapRoute werd in 2015 opgericht door een groepje Apple-technici die netwerken flexibeler wilden maken. Het cloud-native network operating system (NOS) sluit zich nu aan bij InfoBlox’s groeiende softwareportfolio, inclusief de BloxOne ThreatDefense en recent vrijgegeven BloxOne DDI-platforms.

“We zien dat de cloud de toekomst heeft en om te voldoen aan de eisen van de klant wat betreft flexibiliteit, schaalbaarheid, aanpassingsvermogen, verbeterde beveiliging en snelheid, wordt het steeds belangrijker voor netwerk- en beveiligingsdiensten om cloud-native te zijn,” stelt Jesper Andersen, president en CEO van Infoblox, in een verklaring.

Volgens Infoblox zijn BloxOne ThreatDefense- en DDI-platforms twee delen van de SASE-puzzel, maar zal de overname van SnapRoute de ontwikkeling van echte SASE-services op basis van een cloud-native architectuur versnellen.

SASE

SASE is een nieuwe categorie voor enterprise-netwerktechnologie die Gartner dit jaar heeft geïntroduceerd. SASE brengt de functies van netwerk- en endpointsecurity-oplossingen samen in een uniforme, wereldwijde cloud-native service.

Gartner beschrijft SASE in zijn Hype Cycle-rapport 2019 als ‘een transformerende technologie met het potentieel om SD-WAN-standaarden de komende jaren irrelevant te maken’.