Duitse autoriteiten trekken waarschuwing VS over Huawei in twijfel

Een waarschuwing van de Amerikaanse regering: techgigant Huawei zou een backdoor in het netwerk van Duitsland gebruiken om mee te luisteren naar gesprekken. De Duitse autoriteiten laten aan Duitse media weten dat de aantijgingen met opgetrokken wenkbrauw in ontvangst zijn genomen.

De autoriteiten zijn van mening dat keihard bewijs ontbreekt: waar er inderdaad tech terug te vinden is in netwerken, is dat gedwongen toegevoegd op aandringen van de autoriteiten zelf. Politie en justitie zouden immers, mits met toestemming, verdachten mogen afluisteren of mee mogen lezen in chatgesprekken.

Niet alleen zou dat het installeren van een dergelijke backdoor verklaren, volgens Deutsche Telekom zou het daarnaast ook onmogelijk zijn om ongezien in de datastroom te gaan vissen. Elke interactie op het netwerk zelf zou worden genoteerd en de gegevens hiervan worden op een server bewaard. Niet bij de leverancier van het materiaal van het netwerk, maar bij het Duitse Utimaco.

Geen keihard bewijs, wel harde conclusie

Ondanks het bestempelen van het door Amerika aangeleverde bewijs als ‘niet overtuigend’, blijft Duitsland kritisch over de samenwerking met Huawei bij het bouwen van een 5G-netwerk. Volgens de voorzitter van de commissie die gaat over de digitale ontwikkeling van het land, blijft Huawei een ‘onbetrouwbare partner’.

In Duitsland buigt zich men momenteel over de kwestie Huawei wel of niet toelaten bij het aanleggen van een 5G-netwerk. De Europese Commissie besloot eerder dat de Chinese techgigant enkel geweerd zou worden uit specifieke onderdelen van het netwerk, waarmee het de gekozen richting van het Verenigd Koninkrijk volgde.