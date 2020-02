Microsoft komt met Defender voor Linux, Android en iOS volgen

Niet alleen versies van Microsoft Windows zelf hebben beveiligingstools waaronder de Threat Protection, Insider Risk Management en Defender, ook Linux heeft vanaf deze week de mogelijkheid om die beveiliging te installeren. Microsoft is daarnaast van plan de tools later dit jaar uit te rollen voor iOS en Android.

De komst van de beveiligingsproducten van Microsoft naar Linux werd vorig jaar al aangekondigd, de iOS– en Android-versies waren een grotere verrassing. Microsoft kan met de introductie in worden gespeeld op de markt waar nog het een en ander beter kan qua beveiliging. iOS en Android zijn volgens Microsoft ‘wel behoorlijk veilig, maar behoorlijk is niet hetzelfde als écht veilig’. Wanneer de versies van de tool naar de twee systemen komen is nog niet duidelijk, maar volgens CNBC ligt de releasedatum wel in 2020.

Voor de Linux-versie van Microsoft Defender ATP is nu al een preview beschikbaar. RHEL 7+, CentOS Linux 7+, Ubuntu 16 LTS (+), SLES 12+, Debian 9+ en Oracle EL 7 worden door Microsoft ondersteund.

De ondersteuning voor mobiele telefoons die gebruikmaken van Android en iOS is een logische stap, aangezien Microsoft de handdoek in de ring wierp met betrekking tot het uitrollen van features voor Windows telefoons.