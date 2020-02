Secureworks werkt samen met VMware voor veiligere cloudconfiguraties

Secureworks komt met een nieuwe oplossing voor de beveiliging van cloud-configuraties: Cloud Configuration Review. De nieuwe oplossing is gebaseerd op VMware Secure State. Het risico op beveiligingsproblemen bij bedrijven door verkeerde configuraties of door fouten van insiders, moet zo geminimaliseerd worden.

VMware Secure State werd eerder al aangekondigd op de RSA-conferentie. De nieuwe Cloud Configuration Review-oplossing van Secureworks koppelt de security-expertise van het bedrijf aan dat platform voor cloud-beveiliging en compliance monitoring. De oplossing moet klanten helpen om kwetsbaarheden in de configuratie op te sporen, de zakelijke impact van risico’s te begrijpen en de beveiligings- en compliance-uitdagingen die gepaard gaan met het gebruik van de public cloud te begrijpen.

Secureworks Cloud Configuration Review bestaat onder meer uit Customer Workshop, een tool die inzicht verschaft in de zakelijke context van de klant, het gebruik van meerdere cloudplatforms, het beveiligingsbeleid en compliance. Daarnaast is er Security and Compliance Assessment, waarmee een scan van AWS- en Azure-infrastructuur gemaakt kan worden. Dit gebeurt eveneens met de VMware Secure State-technologie, om cloudconfiguraties te toetsen aan de CIS-benchmark en wettelijke voorschriften.

Dan is er nog Security Recommendations, een adviesdienst vanuit inzichten van VMware Secure State om een visueel overzicht te krijgen van beveiligingsrisico’s, aanbevelingen voor herstelmaatregelen te genereren en richtlijnen voor het prioriteren van bepaalde beveiligingscontroles voor cloud-beveiliging. Ten slotte is er nog Self-Service Access, waarbij gebruikers dertig dagen toegang tot de VMware Secure State-dienst krijgen, voor meer inzicht in de verhoudingen tussen hun cloud-resources. Zo moeten ze verbanden kunnen leggen tussen risico’s als gevolg van verkeerde configuraties, en herstelstrategieën kunnen plannen in samenwerking met andere teams.