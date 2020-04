Microsoft: Thunderbolt 3 niet veilig genoeg voor Surface-producten

De Surface-producten van Microsoft zijn weliswaar steeds vaker voorzien van USB C-aanslutingen, de ondersteuning voor Thunderbolt 3 blijft vooralsnog echter uit. Volgens een werknemer van de techgigant het gevolg van een beveiligingsrisico dat Thunderbolt 3 met zich meebrengt. In een gelekte video met de Windows-werknemer is ook te horen dat het niet kunnen upgraden van het werkgeheugen in de Surface Laptop 3 dezelfde reden heeft.

In de nieuwste Surface Laptop 3 (review) van Microsoft is wel een USB-C poort aanwezig, maar geen Thunderbolt 3 ondersteuning. Dit ondanks het feit dat laatstgenoemde voor diverse voordelen kan zorgen. Waaronder beduidend snellere datatransfer, aansluiten van een externe GPU en het combineren van stroom, video, geluid en data in één kabel. Fabrikanten als Dell, HP en Lenovo maken wel gebruik van de door Intel ontworpen aansluiting, waardoor er terecht werd gevraagd waarom Microsoft in haar eigen apparaten kiest voor het achterwege laten van Thunderbolt 3.

Een dergelijke ondersteuning zou op dit moment gepaard gaan met een groot beveiligingsrisico, zo meent een anonieme werknemer van Microsoft. Aangezien Thunderbolt direct toegang kan verkrijgen tot intern geheugen (Direct Memory Access) zou iemand met een speciaal gemaakte USB-stick kunnen rondneuzen in het werkgeheugen. Windows 10 zou voorheen niet in staat zijn een dergelijke gerichte aanval tegen te gaan.

Eenzelfde reden wordt gegeven voor het niet kunnen upgraden van RAM-modules in de Surface 3. Deze zijn vastgezet in de laptop om te voorkomen dat een kwaadwillende deze eruit zou kunnen halen en vervolgens middels een speciale kaartlezer kunnen inzien.

Opmerkelijk is dat Microsoft zelf met een boog om Thunderbolt 3 heen gaat, maar wel een verbeterde beveiliging leverde aan andere fabrikanten die gebruikmaken van Thunderblt 3 en Windows 10. Windows 10 kreeg recentelijk beveiliging tegen Direct Memory Access-aanvallen om gebruikers beter te beveiligen. Of dat betekent dat toekomstige Surface-producten wel Thunderbolt 3 krijgen is nog onduidelijk.