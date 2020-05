Citrix maakt werken op afstand makkelijker met Remote PC Access

Citrix maakt het voor gebruikers makkelijker om op afstand te kunnen werken. Hiervoor heeft het zijn Remote PC Access-oplossing verder toegankelijk gemaakt. De oplossing is nu ook onderdeel van Citrix Desktop Service en Citrix Desktop Essentials.

Aanleiding voor de verdere beschikbaarheid van de Remote Access-oplossing van de virtualisatie- en desktopspecialist is de huidige Corona-crisis waardoor veel medewerkers thuis moeten werken.

Met Remote PC Access kunnen IT-beheerders medewerkers eenvoudig een volledige virtuele desktopervaring bieden. Hiervoor wordt een Virtual Delivery Agent (VDA) geïnstalleerd waardoor gebruikers toegang krijgen tot Windows- en Linux pc’s vanaf vrijwel ieder device. Zonder dat zij hiervoor een VPN-verbinding moeten gebruiken. Daarnaast biedt de oplossing ook multi-factor authenticatie.

Vooral het niet gebruiken van een VPN-verbinding wordt als voordeel gezien, omdat IT-teams hier vaak mee worstelen als zij grootschalig remote access-verbindingen moeten uitrollen. Dit kan leiden tot trage verbindingen en een gebrek aan toegang tot alle benodigde apps.

On-premise en public cloud-omgevingen

Doordat remote PC Access nu ook via Citrix Virtual Desktops Service beschikbaar is, kunnen beheerders de dienst zowel leveren aan fysieke als virtuele desktop-infrastructuur in on-premise-omgevingen of vanuit een public cloud-omgeving. Ook kan Citrix Virtual Desktops Service worden geleverd via Azure Market Place. Hierdoor kunnen beheerders Citrix Remote PC Access aanbieden op deze public cloud gehoste virtuele desktopomgevingen.

Verder is Citrix Remote PC Access al geïntegreerd in Citrix Virtual Apps Desktops Advanced/Premium en Citrix Workspace Premium Plus.