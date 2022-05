Citrix heeft onlangs zijn Desktop-as-a-Service (DaaS)-oplossing beschikbaar gemaakt in de Microsoft Azure Marketplace. Hierdoor kunnen bedrijven direct vanuit Azure DaaS inzetten voor de uitrol van Windows- en Linux-desktopomgevingen en -applicaties.

Met de beschikbaarheid van Citrix DaaS vanuit Azure kunnen bedrijven makkelijker medewerkers op ieder device en op iedere locatie een gevirtualiseerde werkomgeving bieden. Zeker nu veel bedrijven nadenken over hoe zij eventueel moeten beantwoorden aan het hybride werken.

Het cloudgebaseerde Citrix DaaS (eerder Citrix Virtual Apps and Desktops Service) biedt een manier om snel apps of werkomgevingen vanuit elke cloudomgeving en elk datacenter beschikbaar te maken op elk apparaat en op iedere locatie. Specifiek als het gaat om het toepassen van Windows- en Linux-desktopomgevingen en -applicaties. Ook moet de gevirtualiseerde oplossing meer gebruikersgemak opleveren voor platforms als Windows 11 en Windows 10 multisession.

Medewerkers krijgen hiermee betere prestaties van hun desktopomgevingen en ook sterkere beveiliging. Voor de bedrijven zelf biedt het gebruik van de Citrix DaaS-omgevingen kostenbeparende mogelijkheden.

Features

De belangrijkste features van Citrix DaaS zijn high-definition HDX-technologie voor geoptimaliseerde spraak- en videoprestaties voor Microsoft Teams, Skype en andere multimediatoepassingen. Deze technologie zorgt ook voor een interactieve ervaring, ongeacht de internetverbinding of locatie.

Met beheertools voor het stroomlijnen van het managen van images, het ontwikkelen van applicaties en operationele IT-taken, krijgen gebruikers een persoonlijke desktopomgeving. Deze persoonlijke omgeving, of die zich nu in Azure of in het on-premises datacenters bevindt, kunnen met een enkele interface worden beheerd.

Overige functionaliteit

De oplossing geeft beheerders daarnaast toegang tot Citrix analytics voor de prestaties en de security. Met dit inzicht kunnen beheerders snel ingrijpen en de impact van eventuele problemen beperken. Met behulp van provisioningdiensten, zoals streamingtechnologie voor software, kunnen beheerders de diverse desktops en applicaties in real time implementeren vanuit een enkele, gedeelde ‘golden image’. Hierbij maakt het niet uit hoeveel implementaties al dan niet gelijktijdig moeten worden verzorgd.

