Zscaler neemt Edgewise Networks over

Zscaler neemt de Amerikaanse startup Edgewise Networks over voor een onbekend bedrag. Edgewise zorgt voor een zero-trust-omgeving die het risico op datalekken en aanvallen vermindert.

Edgewise automatiseert identity-based beleid door het makkelijker te maken het aanvalsoppervlak in de public cloud, multicloud, datacenters en container-omgevingen te verkleinen. De software maakt gebruik van machine learning en AI-algoritmes om een netwerk te scannen en zo betrouwbare applicaties te identificeren, die vervolgens worden beheerd met policies. Edgewise stelt dat zijn systeem met 180 policies 13.000 connecties kan beheren.

“Zscaler is opgericht om te innoveren rond security, in een cloud-first wereld. We verstoren legacy netwerk-security, verkleinen bedrijfsrisico’s, verbeteren de gebruikerservaring en consolideren security point-producten voor onze klanten”, zegt Jay Chaudhry, CEO van Zscaler. “Edgewise is ver ontwikkelde technologie die applicatiesegmentatie mogelijk maakt zonder traditionele netwerksegmentatie uit te hoeven voeren, wat vaak gedaan wordt met virtuele firewalls.”

Het is niet bekend hoeveel Zscaler betaalt voor het bedrijf, maar Edgewise had voor de deal 18 miljoen dollar (16 miljoen euro) aan durfkapitaal aangetrokken.

Meerdere overnames

De overname van Edgewise Networks is de vierde overname in drie jaar voor Zscaler. Vorig jaar nam het bedrijf cloud-security startup Cloudneeti over, gevolgd door cybersecurity firma Appsulate en in 2018 voegde Zscaler het AI-team en technologie van TrustPath toe aan het bedrijf.