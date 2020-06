IBM koopt Spanugo om cloudsecurity te verbeteren

IBM heeft onlangs de software-onderdelen van het in cloudsecurity posture management (CSPM) gespecialiseerde Spanugo overgenomen. Hiermee wil Big Blue zijn portfolio van public cloud securitydiensten voor onder meer de financiële sector uitbreiden.

Met de overname van de software-onderdelen van Spanugo krijgt IBM securitysoftware in handen waarmee klanten het ontdekken, analyseren en oplossen van bedreigingen kunnen automatiseren. Big Blue biedt met zijn speciale cloudoplossingen klanten uit de financiële sector onder meer diensten als compliance voor wet- en regelgeving en resiliency voor hun kritieke systemen.

Integratie met IBM-oplossingen

Door de technologie van Spanugo nu aan zijn financiële cloudoplossingen toe te voegen, is IBM in staat om zijn klanten uit deze sector een compleet ‘security control center’ te bieden. Dit overkoepelende controlecentrum moet klanten het mogelijk maken om compliance-profielen te definiëren en de compliance in realtime binnen de hele organisatie in de gaten te houden.

Daarnaast biedt de nu overgenomen technologie klanten een continu proces van cloudgebaseerde beveiligingsverbeteringen. Deze verbeteringen zorgen ervoor dat de kans op een securitylek wordt verminderd.

Financiële en overige details over de overname zijn niet bekendgemaakt.