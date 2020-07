Okta belooft klanten uptime van 99,99 procent zonder extra kosten

Okta kondigt aan dat klanten 99,99 procent uptime zonder extra kosten mogen verwachten.

“Het is iets wat grote organisaties zullen verwachten als ze meer infrastructuur naar de cloud verplaatsen,” stelt Okta-COO Frederic Kerrest. Betrouwbare uptime is vooral cruciaal voor het beheer van klant-ID’s, bijvoorbeeld in e-commerce. Als er ook maar een storing is van één minuut kan dat zich vertalen in miljoenen dollars verlies.

Volgens Kerrest kan de nieuwe belofte worden toegeschreven door een veerkrachtige architectuurstack vanaf de grond op te bouwen. Hij voegt er ook aan dat Okta redundantie in zijn systeem heeft ingebouwd.

Het ontwerp van Okta is gebaseerd op zero downtime upgrades, dus de belofte om een betere uptime te garanderen is een logische stap.

Inspanningen werpen vruchten af

Okta wist in het eerste kwartaal goede resultaten te boeken. Er was een onverwachte stijging aan verkopen en inkomsten. Daarnaast kwamen er 113 nieuwe klanten bij, met een jaarlijkse contractwaarde van meer dan 100.000 dollar (88.270 euro). Het bedrijf heeft nu ongeveer 1.600 klanten met contracten die meer dan 100.000 dollar waard zijn.

Okta zag ook een versnelde verschuiving naar cloud gedurende de pandemie. De groeiende afhankelijkheid van de digitale infrastructuur voor de verkoop zorgt ervoor dat betrouwbaarheid essentieel is.

“Als je een bedrijf bent dat al zo’n 100 jaar bestaat en je moet opeens e-commerce verdrievoudigen, kan dat een zeer ontmoedigende taak zijn,” aldus Kerrest. “We proberen om van de identiteit een simpel onderdeel te maken.”

