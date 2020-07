Meer beveiligingsopties voor Google’s Gmail en G Suite

Gmail en G Suite krijgen meer beveiligingsopties. Google wil zeker nu er meer op afstand wordt gewerkt zorgen dat werkenden meer mogelijkheden hebben om veilig en productief aan de slag te blijven.

De updates zijn aangekondigd tijdens Google Cloud Next OnAir, een conferentie die online plaatsvindt en nog tot 8 september doorgaat. Zo komt er onder andere ondersteuning naar Gmail voor BIMI. BIMI staat voor Brand Indicators for Message Identification. Dat betekent dat de e-mailsoftware het mogelijk maakt om logo’s te gebruiken van het merk. BIMI bij de DMARC-beveiliging door logo’s in de e-mail weer te geven na de DMARC-authenticatie. Dit helpt de ontvanger vaststellen dat een e-mail inderdaad komt van het bedrijf waar hij of zij mee denkt te e-mailen.

Google en BIMI

Bedrijven kunnen hun bedrijfslogo’s naar Google sturen, zodat Google ze in de avatar van de e-mailverstuurder kan toepassen. Het werkt -weliswaar in iets mindere mate- als het verificatievinkje op social media. Als een bedrijf dat heeft, heb je er net even wat meer vertrouwen in dat je ook daadwerkelijk met dat bedrijf communiceert. Dit in tegenstelling tot iemand die zich slechts voordoet als het bedrijf. Het BIMI-programma wordt nu als pilot bij enkele klanten verspreid, met als doel het uiteindelijk op grotere schaal te verspreiden.

Google Meet (het Google-antwoord op Zoom en Skype) en Google Chat (een soort Slack of Discord) worden daarnaast van nieuwe beveiligingsupdates voorzien. Zo wordt het in Google Meet beter mogelijk om te zorgen dat alleen de mensen die jij hebt uitgenodigd aan de videomeeting meedoen. Want ook mensen die niet in een uitnodiging staan krijgen soms toch het linkje naar een meeting. Deze kunnen dan ‘aankloppen’ en alsnog toegang vragen. Wordt iemand uit een meeting verwijderd, dan is het niet mogelijk om weer aan te kloppen. Alleen wanneer de host van de meeting die persoon uitnodigt.

Daarnaast krijgen de mensen die de meetings hosten meer controle op wie er op welke manier inlogt op een meeting. Je kunt aangeven dat mensen niet via hun telefoon mogen deelnemen, of dat anonieme gebruikers zonder Google-account er niet in kunnen komen. De host heeft dus veel meer de touwtjes in handen dan eerst, ook als een hacker bijvoorbeeld kan raden wat de code van de meeting is. In de komende weken worden deze vernieuwingen verwacht.

Safe Browsing

Google Chat is voorzien van een nieuwe anti-phishing-optie die van de Safe Browsing-dienst van Google gebruikmaakt om een verzonden linkje te controleren. Google zal een linkje dat niet in de haak lijkt te zijn niet zomaar verwijderen, maar zet er wel een waarschuwing bij. Gebruikers krijgen daarnaast meer mogelijkheden om chatrooms te blokkeren en rapporteren wanneer ze zien dat hierin kwaadaardige linkjes worden gedeeld. Ook deze vernieuwingen worden in de komende weken verwacht.

Tot slot G Suite. Admins van G Suite Enterprise (maar ook Essentials en Education) kunnen nu in een bèta ervaren wat de nieuwe beveiligingsopties zijn voor de G Suite. De navigatie binnen de toestelpagina is gebruiksvriendelijker geworden en G Suite wordt geïntegreerd met de Apple Business Manager, waardoor het voor bedrijven die van Apple-producten gebruikmaken wat makkelijker wordt om te beheren.