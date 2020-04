Hangouts Chat en Hangouts Meet krijgen naamswijziging van Google

De namen van chatapplicaties Hangouts Chat en Hangouts Meet gaan vanaf vandaag door het leven als Google Chat en Google Meet. Een officiële aankondiging van de naamswijziging was er niet, maar in een blogpost hanteert Google de nieuwe term per direct.

Het wijzigen van programmanamen om meer op één lijn te zitten met de eigenaar is niets nieuws. Recentelijk kondigde Microsoft aan dat Office 365 op den duur onder de naam Microsoft 365 zal voortleven, nu is het de beurt aan Google om Hangouts aan de kant te zetten. In de Play Store staat de app nog wel steeds geadverteerd als Hangouts Meet, op de eigen site van G Suite wordt de nieuwe naam al gehanteerd.

Google zag het gebruik van haar chatdiensten aanzienlijk toenemen in de afgelopen maanden, nadat veel mensen vanuit huis moesten werken door de uitbraak van het coronavirus. In dezelfde blogpost waarin de naam Google Meets wordt gehanteerd, neemt de techgigant ook een aantal nieuwe maatregelen door die het heeft uitgerold in nieuwe updates.

Enkel de makers van een meeting kunnen andere gebruikers muten, om te voorkomen dat andere deelnemers aan de call (voor de grap) bijvoorbeeld een docent uit een meeting kunnen zetten. Ook kan alleen de maker van een meeting toestemming geven om een gebruiker toe te voegen aan een call en andere gasten niet.