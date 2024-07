Google’s Project Oscar voor efficiënt onderhoud van open-source

Google brengt een automatische tool uit voor het onderhouden van open-source-projecten. Daarnaast integreert het Project IDX en Android Studio om ontwikkelaars meer vrijheid te geven te wisselen tussen apparaten waarop zij werken.

Tijdens I/O Connect Bengaluru in India, heeft Google vandaag nieuwe functies geïntroduceerd voor ontwikkelaars. AI neemt voor een keer niet de bovenhand. Daar komt alleen Firebase AI Monitoring voor live, dat een dashboard omvat om de prestaties van GenAI real-time op te volgen.

Project Oscar

Voor het onderhouden van open-source-projecten, heeft Google Project Oscar bedacht. Deze functie maakt overigens wel gebruik van AI, maar zet deze technologie in om het onderhouden van open-source-projecten te versnellen. Het is namelijk een klus waar veel tijd in kan kruipen, voornamelijk bij een actieve ontwikkelaarsbasis die dagelijks honderden commits maken.

Deze nieuwe versies van de broncode houdt de AI-agent bij. Welke taken de agent allemaal in de gaten houdt, bepaalt de ontwikkelaar. Hij of zij zal namelijk de AI-agent zelf samenstellen door middel van Project Oscar. Dan is het mogelijk een ontwikkelaars-agent aan te maken, of een planning-agent of runtime-agent. Er is daarnaast een aanbod van reeds samengestelde agents.

Cameron Balahan, groepsproductmanager voor Go van Google, geeft aan dat Oscar nu al ingezet wordt op de open-source programmeertaal. Het ontwikkelaarsteam achter Go krijgt via Oscar updates over mogelijke bugs en het “verrijkt probleemrapporten door deze gegevens te beoordelen of ontwikkelingstools in te zetten om de informatie naar boven te halen die er het meest toe doet.” Alle informatie wordt aangeleverd in natuurlijke taal en ontwikkelaars kunnen eveneens met Oscar communiceren op deze manier.

Momenteel is Project Oscar gericht op open-source-projecten. Balahan gelooft wel in een toekomst waar het speelveld wordt uitgebreid. “Onze visie is dat iedereen Oscar kan inzetten voor zijn project, open of gesloten, en gebruik kan maken van de agents die al samengesteld zijn of die hij zelf in elkaar zet.”

Cameron Balahan kondigt Project Oscar aan met een video.

Project IDX

Tot slot wordt een early preview vrijgegeven van Android Studio op Project IDX. Daardoor kunnen developers apps bouwen via eender welke browser op eender welk apparaat.

