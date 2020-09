Google verbiedt stalkerware-apps in Play Store

Google verbiedt per 1 oktober ‘stalkerware’-apps in de Play Store. De apps kunnen onder bepaalde voorwaarden echter nog aangeboden worden, zoals wanneer ze gebruikt worden voor het in de gaten houden van kinderen.

Stalkerware-apps bieden derde partijen de mogelijkheid de activiteit van een gebruiker op consumentenapparatuur te volgen. Ze volgen bijvoorbeeld de locatie en leesactiviteiten.

De nieuwe regels zijn van toepassing op code die informatie van een apparaat verzendt zonder dat daarbij voldoende kennisgeving of toestemming voor heeft plaatsgevonden.

De nieuwe regels staan wel apps toe voor ouderlijk toezicht, alsmede bepaalde enterprise apps. Deze kunnen in de Play Store worden geplaatst met hun tracking- en reporting features. Sommige regels schrijven voor dat trackinggedrag niet verborgen mag worden. Gebruikers moeten permanente notificaties krijgen en een uniek pictogram dat de app identificeert.

Nieuwe stap Google

Daarnaast worden apps en ontwikkelaarsaccounts met verkeerde informatie over eigendoom en het deel. Dergelijke apps worden verboden in de Play Store. Als een van de apps zich bezighoudt met gecoördineerde activiteiten om gebruikers te misleiden, worden ze ook verboden.