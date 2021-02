Intel start rechtszaak tegen ex-werknemer wegens stelen geheimen

Chipsetfabrikant Intel heeft een ex-werknemer voor de Amerikaanse rechter gesleept omdat hij gevoelige data zou hebben ontvreemd. Bovendien zou hij de data bij zijn nieuwe werkgever Microsoft gebruiken.

Volgens Intel heeft de voormalige medewerker begin 2020 in het geheim ongeveer 3.900 interne documenten op twee USB-harddrives gezet. Het ging hierbij om geheime informatie en strategieën van de chipsetfabrikant voor custom Xeon-processors. Deze processors worden vaak in datacenters gebruikt, in combinatie met het leveren van clouddiensten.

Na zijn vertrek bij Intel ging de betreffende werknemer bij Microsoft aan de slag. Hij zou de gevoelige informatie gebruikt hebben in onderhandelingen met klanten. In het bijzonder ging het hierbij om informatie over deals die Intel had afgesproken met concurrenten van Microsoft. De ex-werknemer gebruikte deze informatie om betere deals voor Azure te bewerkstelligen.

Schending contractvoorwaarden

Volgens Intel heeft de ex-werknemer hiermee zijn voormalige contractvoorwaarden bij de chipsetfabrikant overschreden. In deze voorwaarden, door de ex-werknemer ondertekend, was het verboden om bepaalde gevoelige en strategische informatie mee te nemen en dat bij andere werkgevers te gebruiken.

Hoewel de ex-werknemer ontkent, kon Intel de serienummers van de gebruikte USB-harddrives achterhalen. Daarnaast riep de chipsetfabrikant ook de hulp in van de nieuwe werkgever, Microsoft. Uit onderzoek bleek dat één van de harddrives binnen de muren van de techgigant verbonden was geweest met de aan de werknemer verstrekte Microsoft-laptop. Bovendien werd ook één van de ontvreemde bestanden op de laptop aangetroffen.

Verweer ex-werknemer

In zijn verweer geeft de ex-werknemer van Intel aan dat de informatie van deze betreffende harddrive publiek beschikbaar is en dat hij ook informatie van Microsoft zelf heeft verkregen.

Waar de andere harddrive met gevoelige Intel-informatie is gebleven, is onbekend. Volgens de beschuldigde ex-werknemer heeft hij deze ‘weggegeven’. Intel is naarstig naar deze harddrive op zoek omdat het gedetailleerde productinformatie bevat over Xeon-processors.

Schadevergoeding voor Intel

In de rechtszaak eist Intel nu dat de ex-werknemer de harddrives met informatie overdraagt en documenten ondertekent dat hij niet meer over andere gevoelige informatie van zijn ex-werkgever beschikt. Daarnaast eist de chipsetfabrikant een schadevergoeding van 75.000 dollar (62.000 euro) voor onder meer de gemaakte juridische kosten en als compensatie voor het breken van de contractvoorwaarden door de ex-werknemer.