Microsoft vermomt advertentie voor Edge-browser als aanbeveling

Microsoft gebruikt een als aanbeveling vermomde advertentie om zakelijke Defender-gebruikers de Edge-browser te laten installeren. Deze installatie vindt ongezien plaats als de gebruiker een aanbevolen feature activeert.

Microsoft zou zakelijke gebruikers van Microsoft Defender heimelijk de eigen Edge-browser installeren wanneer zij een aanbeveling opvolgen, schrijft The Register. Dit vindt plaats wanneer zij de voorgestelde ‘in-browser protection with Microsoft Edge for Business’ activeren.

Het lijkt op een eenvoudige aanbeveling, maar is feitelijk uitgekiende reclame zonder dat gebruikers dat al te makkelijk doorhebben.

Edge for Business

Met behulp van Edge for Business kunnen zakelijke beheerders persoonlijke en zakelijke browserprofielen van elkaar scheiden. Dit zorgt ervoor dat data niet tussen beide profielen wordt gelekt.

De in-browser beschermingsfunctionaliteit maakt het mogelijk dat gebruikers van Defender for Cloud Apps en Microsoft Edge for Business, op basis van sessie-policies, dezelfde bescherming ontvangen als via een reverse proxy. Dit alles zonder mogelijke latency en compatibiliteitsproblemen.

Reactie Microsoft

In een reactie geeft Microsoft aan dat recent een public preview voor de directe integratie van Defender for Cloud Apps met Edge for Business is uitgebracht. Beheerders kunnen echter volgens Microsoft deze integratie naar wens uitschakelen.

Op zich allemaal goede bedoelingen, maar om de functionaliteit te pushen door een advertentie op een aanbeveling te laten lijken, is zeer discutabel. Microsoft is er al eerder van beschuldigd stiekem zijn Edge-browser naar zakelijke gebruikers te pushen, en hetzelfde gold voor Internet Explorer, diens voorganger.

Eerder dit jaar bracht Mozilla al een rapport uit waarin het Microsoft ervan beschuldigt alles op alles te zetten om de vrije browserkeuze van eindgebruikers in het eigen voordeel te beïnvloeden.

