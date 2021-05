‘EU-dataopslag van Microsoft nog steeds onder Amerikaans toezicht’

De aankondiging dat Microsoft voortaan voor EU-eindgebruikers data binnen de EU bewaart, maakt het niet onmogelijk dat Amerikaanse overheidsdiensten toch toegang tot deze data behouden. Bovendien zorgt dit voor vragen over waar alle data nu wordt verwerkt en opgeslagen. Dit stellen juridische experts, zo bericht techsite The Register.

Onlangs heeft Microsoft aangekondigd dat data die in zijn clouddiensten binnen de Europese Unie worden verwerkt, binnen die grenzen ook worden opgeslagen. Vanaf eind 2022 zou alle data van de EU-klanten voor Azure, Microsoft 365, en Dynamics 365 binnen de EU-grenzen worden verwerkt. De techgigant wil met deze beslissing zijn EU-klanten nog meer geruststellen. In de verklaring geeft Microsoft aan dat het altijd heeft voldaan aan de wet- regelgeving die de EU stelt.

Juridische twijfels

De aankondiging heeft echter onder juristen tot vragen geleid, schrijft The Register. Zo blijkt uit onderzoek van de nieuwe regelgeving van Microsoft dat de belofte dat alle data nu binnen de EU blijft, niet de garantie geeft dat Amerikaanse veiligheidsdiensten, zoals de NSA, geen toegang meer hebben tot deze data. In de nieuwe set-up zouden Amerikaanse veiligheidsdiensten toch toegang blijven hebben tot de data en de encryptiesleutels. Dit betekent dat alle opgeslagen data toch onder Amerikaanse wetgeving valt. Juist dit moet de aankondiging van de techgigant voorkomen.

Volgens de juristen laat de recente aankondiging van Microsoft ook zien dat, ondanks compliance met EU-wetgeving rondom data-opslag, toch -al dan niet persoonlijke- data routinematig wordt opgeslagen en/of verwerkt. Dit betekent dus dat de techgigant niet aan de eisen van de European Data Protection Board (EDPB) voldoet.

Ook technische ondersteuning verdacht

Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de technische ondersteuning door de techgigant. Ook hiervoor is het onduidelijk of die binnen de EU-grenzen plaatsvindt of daarbuiten. Volgens de door The Register geconsulteerde juridische experts is technische ondersteuning in principe ook het uitwisselen van data. Ook deze processen kunnen eventueel door Amerikaanse autoriteiten worden ingezien.

Microsoft zelf heeft geen reactie gegeven op de meningen van de juridische experts in The Register.