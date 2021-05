Cisco neemt beveiligingsbedrijf Kenna Security over

Cisco heeft zijn plannen aangekondigd voor de overname van Kenna Security. Kenna maakt een platform voor vulnerability management, wat Cisco in zijn eigen SecureX-aanbod wil verwerken.

De markt waarin Kenna zich begeeft, wordt risk-based vulnerability management genoemd. Het bedrijf gebruikt een combinatie van machine learning en andere vormen van data science om manieren te vinden waarop een systeem geëxploiteerd kan worden. Op basis van deze informatie kunnen beveiligingsteams constant blijven inspelen op mogelijke dreigingen.

Kenna-aanbod in SecureX

Het plan van Cisco is om de diensten van Kenna toe te voegen aan zijn eigen SecureX-dienst. Dit is een cloud-native platform waarmee gebruikers gecentraliseerd de beveiliging van hun bedrijf kunnen beheren. Cisco kondigde SecureX begin vorig jaar aan. Het platform omvat alle security-oplossingen van Cisco.

Kwetsbaarheden prioriteren

Met de diensten van Kenna wil Cisco scorekaarten toevoegen waarop de beveiliging beheerd kan worden en de prestaties van threat response kan worden ingezien. Dit moet klanten helpen om kwetsbaarheden te prioriteren en zo sneller dreigingen te mitigeren. “Met de toevoeging van Kenna Security kunnen we onze platformervaring fundamenteel versterken door klanten de mogelijkheid te geven om kwetsbaarheden te prioriteren op basis van een robuuste risicomethodologie dat is afgestemd op hun unieke behoeften”, zegt Jeetu Patel, senior vice president en general manager bij Cisco.

Nieuwe vorm aan beviliging

“Cisco is op een missie om de manier waarop we over beveiliging denken opnieuw vorm te geven, en samen hebben we een unieke kans om de manier waarop organisaties risico’s effectief beheren op schaal fundamenteel te transformeren”, zegt Karim Toubba, de CEO van Kenna Security. “Omdat kwaadwillenden hun methoden blijven ontwikkelen, moeten we het voor klanten eenvoudiger dan ooit maken om beveiligingsrisico’s te voorspellen, te detecteren, te prioriteren en te reageren op de bedreigingen die ertoe doen. De breedte en schaal van Cisco in combinatie met Kenna Security’s beheersing van machine learning en data science zal de manier waarop de hele industrie cyberrisico’s aanpakt een nieuwe vorm geven.”

Hoeveel geld er met de overname gemoeid is, maakt Cisco niet bekend. Naar verwachting is de overname in het vierde kwartaal van het fiscale jaar 2021 afgerond.

