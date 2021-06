Delphix beschermt data tegen ransomware-aanvallen

Delphix, een leverancier van oplossingen voor een programmeerbare data-infrastructuur, biedt met Data Vault een oplossing tegen ransomware-aanvallen. Dit is een ‘digitale kluis’ waarbinnen alle data in het Delphix Data Platform wordt opgeslagen en beveiligd.

Delphix is een specialist op het gebied van een programmeerbare data-infrastructuur. Hiervoor biedt het zijn Data Platform-software waarmee bedrijven het verzamelen van data uit databases en ERP-bronnen kunnen automatiseren. Deze data kunnen bedrijven vervolgens in hun dagelijkse prakrijk integreren en gebruiken voor allerlei toepassingen, zoals voor test- en ontwikkeltrajecten. Het Delphix Data Platform verzamelt de data uit alle omgevingen, of dit nu x86-server-, mainframe- of public cloudomgevingen zijn.

Het platform verbindt diverse engines door het gebruik van configureerbare, ‘changed-block’-replicatie tussen beveiligde netwerken. Hierbij kunnen de gegevens worden geïsoleerd, constant worden beschermd, onbewerkbaar worden gemaakt en worden beveiligd tegen inbreuk en verlies. Op deze manier kunnen gevirtualiseeerde databases en bestanden aan tientallen tot honderden ander omgevingen worden aangeboden. Ieder virtuele dataset wordt daarbij ingeregeld als een onafhankelijke netwerk-mount.

Delphix Data Vault tegen ransomware

Nu tegenwoordig ransomware voor veel bedrijven een groot probleem gaat zijn, introduceert Delphix voor de eigen Data Platform-software een speciale oplossing. Met Data Vault kunnen klanten hun data engines configureren als ‘data kluizen’. Deze kluizen isoleren alle goede data in een read-only-omgeving en zijn daardoor helemaal beschermd tegen inbreuk en/of het aanpassen van data.

Concreet sturen beheerders naar een virtuele ‘luchtsluis’ voor een bepaalde door hen gedefinieerde retentieperiode. Vervolgens kan niemand, ook de beheerders zelf niet, deze data wijzigen. Dit helpt goed in de beveiliging tegen ransomware, aangezien dit soort aanvallen vooral afhangen van succesvolle phishing- of soortgelijke aanvallen om de netwerken binnen te dringen. Mocht dit toch gebeuren, dan kunnen zij in ieder geval niet de data in de Data Vault versleutelen omdat zij hier helemaal geen toegang tot krijgen.

Beter dat traditionele oplossingen

Klanten kunnen dus in deze Data Vault alle bedrijfskritische data onderbrengen. Hiermee is volgens Delphix zijn Data Vault-oplossing superieur aan traditionele methoden als dagelijkse back-ups en ‘closed-box’-technologie. Volgens de specialist zorgen deze oplossingen er niet voor dat bedrijven aan ransomware-versleuteling ontkomen.

