Auth0 kondigt een nieuwe functie aan. Het gaat om Auth0 WebAuthn Passwordless, een authenticatiefunctie om via een biometrische identificatiecode veiliger te kunnen inloggen. Dat kan bijvoorbeeld met gezichtsherkenning of een vingerafdruk.

Het is een alternatief voor het wachtwoord dat we inmiddels decennia gebruiken. Hoewel wachtwoorden van 12 tekens moeilijk te kraken zijn, zijn biometrische gegevens een praktisch en veilig alternatief. De nieuwe software Auth0 WebAuthn Passwordless moet er een frictieloze ervaring van maken voor eindgebruikers, maar ook voor bedrijven die wachtwoordbeheer hiermee uit handen geven.

Auth0 WebAuthn Passwordless

Het bedrijf schrijft: “De actuele overvloed aan applicaties en systemen heeft nog nooit zoveel toegangspunten geboden als nu, waardoor organisaties en hun eindgebruikers kwetsbaar zijn voor aanvallen. Het vertrouwen op wachtwoorden als primair authenticatiemiddel, gecombineerd met de neiging van gebruikers om wachtwoorden in verschillende applicaties te hergebruiken, brengt een aantal problemen met zich mee op het gebied van beveiliging, gebruikerservaring en kosten.”

Het verwijst daarbij naar het 2021 Data Breach Investigations Report van Verizon. In dat document staat dat gelekte wachtwoorden in 84 procent van de inbreuken de methode zijn om binnen te komen. Door geen wachtwoorden te gebruiken, maar biometrische gegevens, zou dat worden verkleind. Auth0: “Wachtwoordloze authenticatie verkleint deze uitdagingen en biedt meer veiligheid en vertrouwen voor applicaties, apparaten en serviceproviders, snellere en vlottere inlogervaringen voor hun eindgebruikers en kostenbesparingen door de noodzaak van wachtwoordbeheerondersteuning weg te nemen.”

Een toekomst zonder wachtwoord

Shiv Ramji, Chief Product Officer bij Auth0: “Een toekomst zonder wachtwoord wordt grotendeels aangedreven door twee primaire krachten: veiligheid en gemak. Bedrijven willen de kwetsbaarheden die gepaard gaan met wachtwoorden beveiligen en ze willen hun gebruikers ook een betere digitale ervaring bieden. Auth0 WebAuthn Passwordless is een moderne optie voor organisaties die gebruikers willen aantrekken en behouden.”

De nieuwe software werkt met de Web Authentication-biometrie, wat de webstandaard is voor wachtwoordloze authenticatie als first-factor. Auth0 is zelf recentelijk overgenomen door Okta. Het blijft zich echter focussen op wachtwoordbeveiliging en moderne manieren om te verifiëren dat iemand is wie hij zegt te zijn.

