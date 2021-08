Google introduceert One Tap login met beveiligingstokens

Google introduceert een nieuwe set van authenticatie API’s onder de naam Google Identity Services. Deze nieuwe oplossing huist meerdere authenticatiemogelijkheden in een enkele software development kit (SDK). Met Google Identity Services kunnen ontwikkelaars onder andere gebruikenmaken van One Tap. Dit is een nieuwe login prompt, die gebruikmaakt van beveiligingstokens in plaats van een wachtwoord.

Het voordeel van One Tap ten opzichte van traditionele inlogmethodes, is dat gebruikers niet voor de zoveelste keer een nieuw wachtwoord hoeven te verzinnen. De methode is gebruiksvriendelijker, terwijl het de veiligheid vergroot. Veel gebruikers kiezen namelijk vaak voor gemak in plaats van een moeilijk te achterhalen wachtwoord.

Google One Tap profiel

Wanneer een website One Tap in gebruik heeft, krijgen desktop bezoekers in de browser rechtsboven een login- of aanmeld-veld te zien dat van boven naar beneden schuift. Op mobiele devices verschijnt de prompt onderaan. Hiermee kunnen gebruikers direct op de pagina inloggen en hoeven ze niet herleid te worden naar een login-pagina. Wanneer bezoekers ervoor kiezen door te gaan met One Tap, maakt het systeem een ID-token aan met een basis profiel. Deze bevat onder andere de naam van de bezoeker, een profielfoto en een geverifieerd e-mailadres. Hiermee kunnen gebruikers een nieuw account aanmaken. De tokens worden gemaakt voor gebruikers met een Google account en worden vervolgens gedeeld met de website operator.

Google One Tap wordt op het moment ondersteund in de Chrome browser op Android, macOS, Linux en Windows 10. In Edge werkt de dienst op macOS en Windows 10, terwijl Firefox gebruikers met One Tap aan de slag kunnen op Android, macOS, Linux en Windows. Op het moment ondersteunt geen enkele mobiele browser op iOS de dienst.

Inmiddels kunnen zowel Reddit als Pinterest gebruikers aan de slag met One Tap. Google geeft aan dat sinds de implementatie van zijn Identity Services API’s het aantal nieuwe Reddit aanmeldingen merkbaar is gestegen en het aantal terugkerende gebruikers bijna is verdubbeld.

Naast de lancering van One Tap heeft de techgigant ook de Sign in with Google knop verbeterd. Wanneer gebruikers ergens inloggen met Google krijgen ze nu meer gepersonaliseerde gegevens te zien.

