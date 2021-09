Google past automatisch privacysettings aan in oudere Android-versies

Google gaat eind dit jaar ook bij oudere versies privacytoestemmingen van eindgebruikers automatisch resetten wanneer applicaties een paar maanden niet worden gebruikt. Hiermee krijgen deze oudere versies dezelfde privacyfunctionaliteit als die van Android 11 en later.

Het resetten van de privacytoestemmingen in het mobiele besturingssysteem van Google, is sinds Android 11 standaard geworden. Hiermee wil Google Android-gebruikers proactief helpen met het beschermen van hun privacy. Hierbij worden de runtime-persmissies van applicaties die een paar maanden niet zijn gebruikt automatisch gereset. De settings die bij niet-gebruik automatisch worden aangepast, zijn onder meer ‘read_phone_numbers, read_sms, record_audio, access_coarse_location en camera. Wanneer eindgebruikers deze applicaties weer willen gebruiken, moeten zij opnieuw toestemming geven voor de verschillende privacysettings.

Nu ook oudere devices

Google breidt deze privacybescherming in december van dit jaar nu ook uit naar oudere versies dan Android 11. Concreet wordt deze privacyfunctionaliteit ook beschikbaar op toestellen die afhankelijk zijn van Google Play-diensten en dan de Android-versies Android 6 (API level 23) tot en met Android 10 (API level 29) in het bijzonder. Volgens Google gaat het hierbij om ongeveer 2 miljard toestellen wereldwijd.

Wanneer de uitrol in december 2021 begint, krijgen eindgebruikers toegang tot de auto-reset settingspagina binnen de instellingen. Hiermee kunnen zij de hard doorgevoerde maatregelen van Google aanpassen voor specifieke applicaties. Daarna start het Android-systeem een countdown voor een reset van de privacyinstellingen voor de niet-gebruikte applicaties die niet zijn aangepast.

Uitzonderingen voor zakelijke applicaties

Voor beheerders binnen bedrijven past Google dit resetbeleid aan. Zogenoemde device administrator applicaties zijn van het resetbeleid uitgezonderd, evenals applicaties waarvan de privacystoestemming wordt ingeregeld door de securitypolicies van de bedrijven zelf.

Daarnaast krijgen ook ontwikkelaars van applicaties een kans om deze automatische resets tijdens het ontwikkelen uit te schakelen. Vooral als deze resets de werking van applicaties sterk kunnen beïnvloeden. Dit geldt vooral voor applicaties die op de achtergrond draaien. Binnen Android 12 kunnen ontwikkelaars straks controleren of hun apps gevoelig zijn voor de automatische resets en deze daarop aanpassen.

Extra privacyfunctionaliteit in Android 12

Het automatisch resetten van de privacyinstellingen van niet-gebruikte applicaties wordt in Android 12 wel verder uitgebreid, zo is de verwachting. Android 12 bevat hiervoor een extra ‘winterslaap’ feature. Deze feature zorgt er niet alleen voor dat voor niet-gebruikte applicaties de privacyinstellingen worden gereset. Ook wordt de werking van de applicatie direct gestopt. Hierdoor komen er meer geheugen, storage en andere tijdelijke bronnen beschikbaar voor andere toepassingen.

De applicaties die in winterslaap zijn gebracht kunnen niet meer op de achtergrond draaien of push notificaties ontvangen. Eindgebruikers kunnen deze functionaliteit ook via het Settings-menu aanpassen.